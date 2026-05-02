Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
En la mañana
Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 2 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Imagen ilustrativa.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Santa Fe
08:00 - 12:00 Av. Freyre, Gaboto, Moreno y Pasaje Cullen
08:00 - 12:00 Zazpe, Moreno, 9 de julio y 4 de enero
Santo Tomé
08:00 - 12:00 Gaboto, Av. del Trabajo, Rivadavia y Saavedra
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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