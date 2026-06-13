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Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 13 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa.Imagen ilustrativa.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Santa Fe

07:00 - 14:00 Beruti, Almonacid, Europa y Av. López y Planes

08:00 - 12:00 Boero, Pía, Mieli y Giménez de Azua (Barrio El Pozo)

08:30 - 12:30 Pje. Irala, Iturraspe, Av. Perón y Av. López y Planes

Santo Tomé

07:00 - 14:00 Av. del Trabajo, Gaboto, Macía y San Juan

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
Santo Tomé

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