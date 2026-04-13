Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programado del suministro eléctrico este lunes.
Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 13 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Ruta Nac. N168, De la Salle, Callejón 3 y Soria (La Guardia)
07:30 - 09:30 Av. Blas Parera, Gorostiaga, Arenales y Lavaisse
07:30 - 09:30 Rivadavia, Llerena, Derqui y San Jerónimo
08:30 - 11:30 Av. Gral. Paz, M. Candioti, Pedro Ferré y Padilla
09:00 - 11:00 Entre Ríos, 3 de Febrero, Solís y Hnos. Madeo
09:00 - 11:00 Alberdi, Iturraspe, Gutiérrez y Vélez Sarsfield
09:30 - 11:30 Av. Blas Parera, Chaco, Malvinas Argentinas y Arzeno
11:30 - 13:30 Tte. Loza, Chaco, Calderón y Menchaca
13:00 - 15:00 Av. Alem, Remolcador Meteoro, Schweizer y Raquel Negro (Puerto de Sta.Fe)
Santo Tomé
09:00 - 13:00 Derqui, Hernandarias, Belgrano y Falucho
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.