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Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 13 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programado del suministro eléctrico este lunes.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

07:30 - 09:30 Ruta Nac. N168, De la Salle, Callejón 3 y Soria (La Guardia)

07:30 - 09:30 Av. Blas Parera, Gorostiaga, Arenales y Lavaisse

07:30 - 09:30 Rivadavia, Llerena, Derqui y San Jerónimo

08:30 - 11:30 Av. Gral. Paz, M. Candioti, Pedro Ferré y Padilla

09:00 - 11:00 Entre Ríos, 3 de Febrero, Solís y Hnos. Madeo

09:00 - 11:00 Alberdi, Iturraspe, Gutiérrez y Vélez Sarsfield

09:30 - 11:30 Av. Blas Parera, Chaco, Malvinas Argentinas y Arzeno

11:30 - 13:30 Tte. Loza, Chaco, Calderón y Menchaca

13:00 - 15:00 Av. Alem, Remolcador Meteoro, Schweizer y Raquel Negro (Puerto de Sta.Fe)

Santo Tomé

09:00 - 13:00 Derqui, Hernandarias, Belgrano y Falucho

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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