La administración del Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis -que une las ciudades de Santa Fe y Paraná- informó que habrá tránsito alternado este martes por la noche debido a tareas de mantenimiento.
Santa Fe – Paraná
Tránsito alternado este martes por trabajos nocturnos en el Túnel Subfluvial
Las tareas se realizarán de 22 a 5 y afectarán el tránsito el viaducto que une las capitales de Santa Fe y Entre Ríos.
Las tareas están prevista para la noche del martes.
Trabajos nocturnos #Martes, se realizará la limpieza de las cisternas pluviales en rampa de acceso al Túnel Subfluvial. El tránsito será alternado de 22 a 5 de la mañana.— Túnel Subfluvial (@tunelsubfluvial) August 4, 2026
Circular con precaución. pic.twitter.com/Kz4utCpEhF
Entre las 22 del martes y las 5 del miércoles, se llevará a cabo la limpieza de las cisternas pluviales en las rampas de acceso al viaducto.
Por esa razón, las autoridades ente biprovincial solicitaron estar atentos a las indicaciones y circular con precaución.
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