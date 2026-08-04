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Tránsito alternado este martes por trabajos nocturnos en el Túnel Subfluvial

Las tareas se realizarán de 22 a 5 y afectarán el tránsito el viaducto que une las capitales de Santa Fe y Entre Ríos.

Las tareas están prevista para la noche del martes.Las tareas están prevista para la noche del martes.
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Por: 

La administración del Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis -que une las ciudades de Santa Fe y Paraná- informó que habrá tránsito alternado este martes por la noche debido a tareas de mantenimiento.

Entre las 22 del martes y las 5 del miércoles, se llevará a cabo la limpieza de las cisternas pluviales en las rampas de acceso al viaducto.

Por esa razón, las autoridades ente biprovincial solicitaron estar atentos a las indicaciones y circular con precaución.

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#TEMAS:
Estado del tránsito
Túnel Subfluvial
Santa Fe Ciudad
Paraná
Entre Ríos

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