Corte total en el Puente Colgante de Santa Fe y bacheo en Av. 7 Jefes: cómo afectará el tránsito esta semana

El miércoles 3 de septiembre, la ciudad de Santa Fe enfrentará importantes restricciones de tránsito en dos puntos clave del área metropolitana. Desde las 9 hasta las 18, el Puente Colgante permanecerá cerrado de manera total debido a trabajos de mantenimiento y pintura, según informó la Municipalidad.
Además, en la Avenida 7 Jefes, desde la altura del Puente Colgante hasta calle Chacabuco, se aplicará una reducción de calzada en ambas manos. En este tramo, se llevarán a cabo tareas de bacheo que se extenderán desde el miércoles hasta el sábado inclusive.
Las autoridades recomiendan a automovilistas y ciclistas circular con precaución en la zona para evitar inconvenientes y posibles accidentes. Se espera que las obras mejoren la seguridad vial y la durabilidad de la infraestructura en uno de los accesos más transitados del área metropolitana.
Se aconseja planificar los recorridos con antelación y considerar rutas alternativas para minimizar demoras durante los días de trabajos en el Puente Colgante y la Av. 7 Jefes.
