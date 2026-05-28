Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Rincón
La lista de tareas previstas para este 28 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía sectores de Santa Fe y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Martínez, Galarza, Centurión hasta el río (Alto Verde)
08:00 - 12:00 Córdoba, Colodrero, Beltrán y Gob. Freyre
12:00 - 14:00 Ricardo Aldao, Hernandarias, 9 de Julio y Av. A. del Valle
San José del Rincón
09:00 - 11:00 Zarza, Constituyentes, Castañeda y Orrego
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
