Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Rincón

La lista de tareas previstas para este 28 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves.

El ente provincial detalló que faltará energía sectores de Santa Fe y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 Martínez, Galarza, Centurión hasta el río (Alto Verde)

08:00 - 12:00 Córdoba, Colodrero, Beltrán y Gob. Freyre

12:00 - 14:00 Ricardo Aldao, Hernandarias, 9 de Julio y Av. A. del Valle

San José del Rincón

09:00 - 11:00 Zarza, Constituyentes, Castañeda y Orrego

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

