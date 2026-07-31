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Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Rincón

La lista de tareas previstas para este 31 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.

El ente provincial detalló que faltará energía sectores de Santa Fe y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 Bv. Gálvez, Alberdi, M. Candioti y Calchines

08:00 - 12:00 Los Pinos, Los Paraísos, Los Olmos y Las Margaritas

08:00 - 12:00 Reconquista, R. Tacca, Vera Mujica y Oroño

08:30 - 10:30 Castelli, Espora, Gaboto y Av. Peñaloza

08:30 - 12:30 Por Ntra. Señora de Guadalupe, entre Ruta Nac. N° 168 y San Francisco de Así

09:00 - 13:00 Cristo Obrero, Las Piedras, Naciones Unidas y Atilio Rosso

09:00 - 13:00 Iturraspe, De La Salle, Grandoli y Lehmann

09:30 - 11:30 Gorriti, Menchaca, Berutti y Bernard

11:00 - 13:00 Menchaca, Larguía, Estado de Israel y Espora

11:30 - 13:30 Los Algarrobos, Los Zorzales, Los Alisos y Las Encinas

San José del Rincón

09:00 - 13:00 Gamboa, Ubajay, Busaniche y terraplén Este

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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