Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.
Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Rincón
La lista de tareas previstas para este 31 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía sectores de Santa Fe y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Bv. Gálvez, Alberdi, M. Candioti y Calchines
08:00 - 12:00 Los Pinos, Los Paraísos, Los Olmos y Las Margaritas
08:00 - 12:00 Reconquista, R. Tacca, Vera Mujica y Oroño
08:30 - 10:30 Castelli, Espora, Gaboto y Av. Peñaloza
08:30 - 12:30 Por Ntra. Señora de Guadalupe, entre Ruta Nac. N° 168 y San Francisco de Así
09:00 - 13:00 Cristo Obrero, Las Piedras, Naciones Unidas y Atilio Rosso
09:00 - 13:00 Iturraspe, De La Salle, Grandoli y Lehmann
09:30 - 11:30 Gorriti, Menchaca, Berutti y Bernard
11:00 - 13:00 Menchaca, Larguía, Estado de Israel y Espora
11:30 - 13:30 Los Algarrobos, Los Zorzales, Los Alisos y Las Encinas
San José del Rincón
09:00 - 13:00 Gamboa, Ubajay, Busaniche y terraplén Este
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.