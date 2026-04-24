Un jueves que parecía transcurrir con la tranquilidad habitual de la rutina familiar de Jimena Barón se vio alterado por un sorpresivo accidente doméstico. Matías Palleiro, pareja de la artista, terminó en una guardia médica luego de que su hijo Arturo, de apenas 10 meses, lo lastimara accidentalmente en el rostro durante un momento de juegos.
Un accidente doméstico llevó al novio de Jimena Barón y a su bebé a urgencias: ¿qué le pasó?
Un imprevisto protagonizado por el pequeño Arturo y Matías Palleiro obligó a la pareja de la cantante a buscar asistencia médica. “No ve bien”, relató “La Cobra” con su característico tono irónico en redes sociales.
Un rasguño que encendió las alarmas
Fiel a su estrecho vínculo con sus seguidores, Jimena utilizó sus historias de Instagram para documentar el minuto a minuto del episodio. Según relató la cantante, todo ocurrió de forma repentina cuando el bebé, en un movimiento brusco, alcanzó a rasguñar el ojo de su padre. "Arturo rasguñó en el ojo a Matías y Matías no ve bien", escribió la actriz junto a una imagen de Palleiro intentando aliviar el malestar con compresas y utilizando lentes oscuros para protegerse de la luz.
A pesar de que inicialmente el clima en la casa era de preocupación, la situación no tardó en tornarse hacia el humor ácido que caracteriza a la exjurado de Showmatch. Ante la insistencia y el malestar de Palleiro, Barón decidió trasladarlo a un centro asistencial para descartar cualquier lesión en la córnea.
Entre el "drama" y el diagnóstico médico
Ya en la sala de espera, la cantante no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre la actitud de su novio. "Nada tiene, pero tanto drama lo traje a la guardia por las dudas", comentó en un video donde se veía a un Matías más tranquilo, pero todavía algo afectado por el incidente.
Tras la revisión de los profesionales, se confirmó que el cuadro no revestía gravedad. Al salir del consultorio con la receta en mano, el intercambio entre la pareja continuó en tono de comedia: “Nada. No tenés un caraj...”, lanzó Jimena con una sonrisa, mientras Palleiro, aún algo aturdido por el susto, le agradecía por acompañarlo.
Este tipo de episodios, aunque menores, reflejan la realidad de la paternidad y los gajes del oficio de criar a un bebé pequeño. Para Jimena Barón y Matías Palleiro, lo que comenzó como un momento de tensión terminó siendo una anécdota más que comparten con su comunidad, recordándonos que incluso en la vida de los famosos, un pequeño descuido doméstico puede terminar con una visita inesperada al hospital.