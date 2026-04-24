Susto y risas

Un accidente doméstico llevó al novio de Jimena Barón y a su bebé a urgencias: ¿qué le pasó?

Un imprevisto protagonizado por el pequeño Arturo y Matías Palleiro obligó a la pareja de la cantante a buscar asistencia médica. “No ve bien”, relató “La Cobra” con su característico tono irónico en redes sociales.