El horizonte legal de Alec Baldwin vuelve a oscurecerse. A pesar de haber logrado que se desestimara la causa penal por homicidio culposo en julio de 2024, el actor no ha logrado cerrar el capítulo judicial de la tragedia de Rust.
Alec Baldwin a juicio civil por negligencia: un juez rechazó sus alegaciones y el proceso iniciará en octubre
La justicia de Los Ángeles determinó que existen pruebas suficientes para evaluar si el actor actuó de forma imprudente. Se lo acusa de ignorar la seguridad y provocar angustia emocional en el equipo de rodaje.
Un juez del Tribunal Supremo de Los Ángeles ordenó este viernes que Baldwin afronte un juicio civil en octubre, tras rechazar los intentos de su defensa por frenar la demanda presentada por miembros del equipo técnico.
El magistrado Maurice Leiter resolvió que el proceso debe avanzar para determinar el grado de responsabilidad del actor en el disparo ocurrido en octubre de 2021, que terminó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins.
Según el fallo, hay elementos suficientes para que un jurado analice si Baldwin “ignoró de forma imprudente la probabilidad de que apuntar un arma en dirección a alguien, con el dedo en el gatillo, causaría angustia emocional”.
El reclamo de los trabajadores del set
La vía civil permanece abierta debido a las demandas interpuestas por personas que estuvieron presentes en el set de Nuevo México aquel fatídico día. Entre los demandantes destaca Serge Svetnoy, jefe de eléctricos (gaffer), quien alega haber sufrido daños emocionales severos.
Svetnoy describió sentir un “golpe de aire” y el estruendo del disparo a escasa distancia, una experiencia que, según su defensa, fue el resultado directo de una cadena de negligencias liderada por el protagonista y productor del film.
El juez Leiter ha sido firme en su postura: aunque se desestimó el cargo de agresión —al no probarse una intención deliberada de dañar—, permitió que procedan las reclamaciones por daños punitivos y negligencia.
La estrategia de la productora Rust Movie Productions de derivar el caso a un sistema de compensación laboral fue rechazada, ya que no se acreditó una relación laboral directa que eximiera a Baldwin de su responsabilidad individual.
Un juicio reprogramado y sin más dilaciones
Originalmente previsto para mayo, el inicio del debate oral se ha fijado para el 12 de octubre de 2026. El magistrado enfatizó su negativa a permitir nuevas prórrogas, señalando que el caso ya acumula casi cinco años de trámites. Este tiempo adicional otorgado a las partes servirá para las etapas finales de discovery (recolección de pruebas) y posibles negociaciones de acuerdos extrajudiciales.
La defensa de Baldwin continúa sosteniendo que el actor no accionó el gatillo y que confiaba plenamente en los protocolos de seguridad del equipo de utilería.
Sin embargo, el abogado de Svetnoy, John Upton, fue tajante durante la audiencia: “Las armas no se disparan solas”. Para la querella, Baldwin representaba la “última línea de defensa” y su omisión al no verificar el estado del arma es el núcleo de la demanda.
El impacto en la industria cinematográfica
El caso Rust ha marcado un antes y un después en los protocolos de seguridad de Hollywood. Mientras Baldwin intenta limpiar su imagen tras el alivio que supuso el cierre de la causa penal por irregularidades en la fiscalía, este nuevo juicio civil pone el foco en la angustia emocional y el entorno laboral hostil.
Si no se alcanza un acuerdo previo, el próximo 12 de octubre el mundo del espectáculo volverá a poner los ojos en los tribunales de Los Ángeles, donde se decidirá si la imprudencia de una estrella de cine es suficiente para justificar una condena millonaria por daños morales.