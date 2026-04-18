Tragedia en el set de 'Rust'

Alec Baldwin a juicio civil por negligencia: un juez rechazó sus alegaciones y el proceso iniciará en octubre

La justicia de Los Ángeles determinó que existen pruebas suficientes para evaluar si el actor actuó de forma imprudente. Se lo acusa de ignorar la seguridad y provocar angustia emocional en el equipo de rodaje.