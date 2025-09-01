#HOY:

Alejandra Maglietti compartió las primeras imágenes de su hijo Manuel

La panelista celebró la llegada de su primer bebé con un mensaje lleno de emoción y gratitud hacia familiares, amigos y seguidores que los acompañaron en este momento tan especial.

Alejandra Maglietti compartió las imágenes de su hijo .
 12:30
Por: 

Alejandra Maglietti se convirtió en madre por primera vez el pasado 11 de agosto, cuando dio la bienvenida a Manuel, su hijo junto a Juan Manuel, su pareja desde hace dos años. La panelista de Bendita TV compartió su emoción a través de un emotivo posteo en redes sociales, tres semanas después del nacimiento.

Mirá tambiénNació Manuel, el primer hijo de Alejandra Maglietti

El emotivo posteo

“Les quiero presentar a Manu. Mañana se cumplirán tres semanas desde que llegó a nuestras vidas y todavía siento que estoy soñando. Estos días han sido de adaptación, de conocernos, de abrazar una ola de amor y emociones que nunca había sentido”, expresó Maglietti.

La conductora explicó que decidió alejarse momentáneamente de las redes sociales para dedicarse por completo a su hijo: “Me tomé un tiempo fuera de todo porque necesitaba estar al 100% para él y nada más. Y qué decir… es lo más lindo que he vivido en mi vida”.

Maglietti le dio la cálida bienvenida a su hijo con un emotivo posteoMaglietti le dio la cálida bienvenida a su hijo con un emotivo posteo

Maglietti compartió también la felicidad de su pareja: “Con su papá estamos hipnotizados, mirándolo sin parar, descubriendo cada gesto y cada sonrisa. Gracias de corazón por todos los mensajes llenos de amor y cariño, y también a quienes nos acompañaron en este proceso tan especial. Bienvenido Manuel, sos nuestro regalo más hermoso”.

El anuncio en Bendita TV

El nacimiento de Manuel fue anunciado en vivo por Beto Casella en Bendita TV, ciclo del que Maglietti forma parte. “Si no es la noticia del año para este programa, anda por ahí. Ha nacido Manuel, el hijito de Ale Maglietti y su pareja”, comentó el conductor mientras mostraban la primera imagen del recién nacido.

La panelista de Bendita manifestó su felicidad al convertirse en madre.La panelista de Bendita manifestó su felicidad al convertirse en madre.

Casella contó que Manuel nació por cesárea programada y pesó 4,200 kilos. “Ahora entendemos la panzota de Maglietti con este Manuelazo divino”, bromeó, antes de aclarar que tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado de salud.

El conductor destacó además que todo el equipo de Bendita TV acompañó a Maglietti durante la recta final del embarazo y que ahora respetan su deseo de disfrutar de este tiempo tranquilo junto a su hijo y su pareja.

