Nació Manuel, el primer hijo de Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti se convirtió en mamá por primera vez con la llegada de su hijo Manuel, fruto de su relación con Juan Manuel, abogado con quien lleva dos años de pareja. El nacimiento se produjo este lunes y fue anunciado en vivo por Beto Casella en Bendita TV, ciclo del que la abogada es panelista.
“Si no es la noticia del año para este programa, anda por ahí. Ha nacido Manuel, el hijito de Ale Maglietti y su pareja”, dijo el conductor, mientras en pantalla mostraban la primera imagen del recién nacido.
El baby shower de Maglietti contó con amigas y familiares.
Un bebé de “4,200 kilos de amor”
Casella contó que el niño nació por cesárea programada y pesó 4,200 kilos. “Ahora entendemos la panzota de Maglietti con este Manuelazo divino”, bromeó, antes de aclarar que la madre y el bebé están en perfecto estado de salud.
El conductor relató que todo el equipo de Bendita acompañó a Maglietti en la recta final de su embarazo y que ahora respetan su deseo de estar tranquila junto a su hijo y su pareja.
Alejandra Maglietti fue madre de Manuel, su primer hijo.
Un baby shower soñado
Semanas antes, la abogada había celebrado su baby shower en un hotel de Puerto Madero, rodeada de amigas y figuras como Rocío Marengo y Marixa Balli. La decoración incluyó globos, carteles con animales de la selva y una gran torta con el nombre “Manu”.
En redes, Maglietti describió el evento como “un momento único, con emoción, juegos, sorpresas y mucho cariño para mi bebito en camino”. Su hermana Giuliana, designada madrina, prometió “malcriarlo desde el día uno”.
