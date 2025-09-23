Alexis Mac Allister y Ailén Cova tuvieron su primera hija: el nombre especial que eligieron
El futbolista argentino y su pareja celebraron el nacimiento de su bebé, el cual estaba previsto inicialmente para el 26 de septiembre, pero se adelantó unos días. Esta situación imprevista impidió la presencia del mediocampista en la ceremonia del Balón de Oro.
La pareja, le dio la bienvenida a su hija en Inglaterra y eligieron un nombre lleno de significado: Alaia.
El campeón del mundo Alexis Mac Allister y su pareja, Ailén Cova, se convirtieron en padres por primera vez. La pareja, que espera con ansias este momento, le dio la bienvenida a su hija en Inglaterra y eligieron un nombre lleno de significado: Alaia.
La confirmación de la noticia llegó a través del periodista Guido Záffora en el programa "Las mañanas con Andino", quien reveló que la información fue confirmada por la propia familia del mediocampista. El nacimiento, previsto inicialmente para el 26 de septiembre, se adelantó unos días.
El nacimiento de Alaia marca el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Mac Allister.
La decisión que cambió los planes
El inminente nacimiento de su hija fue la razón principal por la que Alexis Mac Allister no pudo estar presente en la ceremonia del Balón de Oro, celebrada en el Théâtre du Châtelet de París, Francia.
A pesar de su nominación, el futbolista comunicó su ausencia a través de su cuenta de Instagram con un mensaje claro: "No podré estar hoy en la ceremonia del Balón de Oro por razones personales, les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor". Finalmente, el francés Ousmane Dembélé se llevó el galardón, y Mac Allister quedó en la posición 22.
Alaia es un nombre de origen vasco que significa "alegría" y que proviene del adjetivo euskera alegre. El origen de este nombre femenino vasco es curioso y es que se dice que proviene de una hermosa edificación romántica del siglo XIII que se encuentra en el País Vasco.
Cabe decir que existe una virgen, la Virgen de la Felicidad, que tiene un santuario en la localidad gerundense de Lloret de Mar (Cataluña). Esta virgen sería, por su significado, la relacionada con el nombre de Alaia.
Tras la separación de Mac Allister y Mayan se desató un verdadero escándalo.
Una historia de amor que se consolida
La historia de Alexis y Ailén no es reciente, ya que su vínculo se remonta a la adolescencia. Sin embargo, su relación amorosa se oficializó en diciembre de 2022, siendo la presentación oficial en el casamiento de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en mayo de 2023, poco después de que el futbolista finalizara su relación con Camila Mayan.
Tras la separación de Mac Allister y Mayan se desató un verdadero escándalo. La influencer abandonó la casa que compartían en Inglaterra y se instaló en Buenos Aires. En varias oportunidades contó detalles de la ruptura.
Además de asegurar que no pudo recuperar varias de sus cosas que estaban en Europa, decidió iniciar acciones legales para solicitar una compensación económica por los años en que, según sus palabras, dejó en pausa su propio desarrollo profesional para acompañarlo en su carrera como futbolista.
En marzo de este año, la pareja anunció públicamente que esperaban una niña a través de un emotivo video compartido en sus redes sociales, que mostraba la prueba de embarazo y la primera ecografía.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.