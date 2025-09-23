En Inglaterra

Alexis Mac Allister y Ailén Cova tuvieron su primera hija: el nombre especial que eligieron

El futbolista argentino y su pareja celebraron el nacimiento de su bebé, el cual estaba previsto inicialmente para el 26 de septiembre, pero se adelantó unos días. Esta situación imprevista impidió la presencia del mediocampista en la ceremonia del Balón de Oro.