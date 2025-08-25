Tragedia en Venecia

El asistente de dirección de Emily in Paris falleció durante el rodaje de la temporada 5

El hecho ocurrió mientras se preparaba una escena en el lujoso Hotel Danieli. La producción fue suspendida temporalmente y el equipo expresó su conmoción por la pérdida. Diego Borella tenía 47 años y una destacada trayectoria artística.