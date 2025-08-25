El asistente de dirección de Emily in Paris falleció durante el rodaje de la temporada 5
El hecho ocurrió mientras se preparaba una escena en el lujoso Hotel Danieli. La producción fue suspendida temporalmente y el equipo expresó su conmoción por la pérdida. Diego Borella tenía 47 años y una destacada trayectoria artística.
El pasado jueves, durante la grabación de una de las escenas finales de la quinta temporada de Emily in Paris, Diego Borella se descompensó súbitamente en el set montado en el Hotel Danieli, en Venecia. Personal médico del equipo intentó asistirlo y una ambulancia llegó al lugar cerca de las 18:42.
Pese a los esfuerzos, Borella fue declarado fallecido alrededor de las 19:30. Todo indica que la causa fue un paro cardíaco.
La producción se detuvo de inmediato tras el fallecimiento. Paramount Television Studios emitió un comunicado expresando su pesar y destacando la importancia de Borella en el equipo. La tristeza fue generalizada entre técnicos, actores y productores, que manifestaron su consternación por lo ocurrido.
El recorrido profesional
Borella, de 47 años y nacido en Venecia, contaba con una sólida trayectoria en el ámbito audiovisual. Había trabajado en producciones de cine y televisión tanto en Italia como en ciudades como Roma, Londres y Nueva York.
Además, era un artista polifacético: se dedicaba a la escritura de cuentos infantiles, poesía y relatos de fantasía. Su entorno lo describía como una persona talentosa, elegante y con gran sentido del humor.
La figura de Diego Borella quedará fuertemente ligada a esta temporada de Emily in Paris, no solo por su rol técnico sino por el impacto humano que dejó en sus colegas. Muchos miembros del equipo compartieron en redes sociales mensajes de despedida, destacando su calidez, compromiso profesional y sensibilidad artística.
La producción evalúa rendirle un homenaje en los créditos finales de la serie, como forma de preservar su legado en la pantalla.
La serie mantiene su calendario de estreno.
La reanudación del rodaje
Aunque la filmación fue suspendida tras el hecho, el equipo volvió al trabajo el pasado sábado. La producción se encontraba en su etapa final, con gran parte del cronograma cumplido. La escena en la que ocurrió la tragedia era una de las últimas previstas en Venecia.
La elección de Italia como uno de los escenarios principales de la quinta temporada representó una novedad para la serie, que hasta ahora había tenido a París como eje central. Las locaciones en Roma y Venecia buscaban dar un aire renovado a la historia de Emily Cooper y ampliar su universo narrativo.
La ciudad de los canales, con su arquitectura majestuosa, fue el telón de fondo de algunas de las escenas más esperadas de esta nueva entrega, lo que acentuó aún más la carga emocional que dejó la tragedia ocurrida durante el rodaje.
Pese al impacto emocional, la serie mantiene su calendario de estreno. La quinta temporada llegará a Netflix el 18 de diciembre. En esta nueva entrega, Emily Cooper vivirá nuevas experiencias en Italia, en particular en Roma, lo que representa un giro en la trama y en la ambientación de la popular ficción.
