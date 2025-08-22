Talento santafesino

De Santa Clara de Saguier a Netflix: la historia de las gemelas que actuaron “En el barro”

Carmina y Daiana Gonella, jóvenes de Santa Clara de Saguier (depto. Castellanos), forman parte de la serie “En el barro”, el spin-off de El marginal. Su llegada al casting fue casi casual y hoy celebran una experiencia que las sorprendió.