Bad Bunny sufrió una lesión de rodilla en medio de su show en Puerto Rico
El episodio fue registrado por asistentes y se viralizó, mostrando al artista superar el dolor para finalizar su actuación con determinación. El público aplaudió al cantante, quien, tras un breve descanso, volvió al escenario para terminar su show.
El incidente ocurrió mientras Bad Bunny saltaba con energía en el escenario.
Un incidente inesperado sacudió el último concierto de la exitosa residencia de Bad Bunny en su tierra natal. Durante el show de cierre de su serie “No me quiero ir de aquí”, el artista sufrió una aparente lesión de rodilla que generó momentos de tensión y preocupación entre los miles de asistentes.
A pesar del dolor, el artista demostró su profesionalismo y tenacidad al continuar con el espectáculo hasta el final, dejando en claro su compromiso inquebrantable con sus fanáticos.
El dramático momento
El incidente, captado por varios asistentes y rápidamente viralizado en plataformas como X y TikTok, ocurrió mientras Bad Bunny saltaba con energía en el escenario, en plena interpretación de uno de sus éxitos. En las imágenes se puede ver cómo su rodilla se dobla en una dirección antinatural, provocando un grito de dolor.
Inmediatamente, el cantante cojeó y se retiró a un costado del escenario, visiblemente afectado. La preocupación se apoderó de la multitud, que observó en silencio, a la espera de una reacción del artista.
A pesar del susto, el intérprete de "Un Verano Sin Ti" no se dejó vencer por el dolor. Luego de unos segundos, regresó al centro del escenario y, con notable esfuerzo, decidió continuar con la presentación. Este acto de resiliencia no pasó desapercibido, ganándose la ovación y el respeto de un público que valoró su dedicación.
Con 3 shows restantes, Bad Bunny pondrá final a su residencia de 30 conciertos llamada “No me quiero ir de aquí” y que se extenderá hasta este 14 de septiembre. Durante los shows contó con la presencia de celebridades internacionales como Penélope Cruz, Javier Bardem, Belinda, Austin Butler, Juanes, Jon Hamm y Ricky Martin.
Tras el susto, el cantante tendrá pocos días para recuperarse y volver al ruedo. REUTERS/Mario Anzuoni
Lo que sigue para el Conejo Malo
Tras el susto, el cantante tendrá pocos días para recuperarse, ya que este viernes 12 continúa con los shows en San Juan. Luego, sí su agenda se detendrá y retomará actividad con su tour mundial que comenzará el viernes, 21 de noviembre.
La gira comenzará en Santo Domingo, República Dominicana, y tiene una parada confirmada en Argentina. Los fanáticos locales podrán ver al ídolo puertorriqueño el 13, 14 y 15 de febrero de 2026 en el estadio de River Plate, en lo que promete ser un espectáculo de gran magnitud.
A pesar del incidente, el artista se prepara para un tour que no solo lo llevará por primera vez a países como Australia y Japón, sino que también marca su regreso a Latinoamérica y Europa después de un tiempo.
