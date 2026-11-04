"Sentí que lo había traicionado"

Barbie Simons sufrió una estafa millonaria y perdió la herencia de su padre: "Era mi jubilación y su vejez"

La reconocida periodista y conductora se quebró al relatar públicamente el duro episodio financiero que atravesó en 2025, un engaño que la dejó sin el legado que le había dejado Leonardo Simons.