La reconocida periodista y conductora Barbie Simons vivió uno de los momentos más difíciles de su vida personal al confesar públicamente que fue víctima de una estafa millonaria durante 2025. Según relató con profunda angustia en los medios, el engaño no solo le arrebató una importante suma de dinero, sino también un valor emocional irreemplazable: la herencia económica que le había legado su papá, el recordado conductor Leonardo Simons.
Barbie Simons sufrió una estafa millonaria y perdió la herencia de su padre: "Era mi jubilación y su vejez"
La reconocida periodista y conductora se quebró al relatar públicamente el duro episodio financiero que atravesó en 2025, un engaño que la dejó sin el legado que le había dejado Leonardo Simons.
Visiblemente quebrada al aire, la comunicadora explicó el significado crucial que esos fondos tenían para su vida, dimensionando el impacto real que le provocó la pérdida repentina de su patrimonio. Lejos de tratarse de ahorros corrientes o fondos circunstanciales generados en el corto plazo, se trataba del respaldo financiero que había preservado durante años de forma intacta, confiando en que esa seguridad la protegería ante cualquier eventualidad futura.
Sobre cómo ocurrió, precisó: “Una suma muy importante de plata que puse en una mesa de dinero a trabajar como tanta gente y me estafaron”. “Tuve un juicio penal, civil, todo. Pero esta persona resultó ser una estafadora y me estafó a mí y a 25 personas más”, aseguró.
"Era mi jubilación y mi vejez"
Durante su testimonio, Barbie Simons profundizó en el peso emocional y material que implicó este fraude financiero. Entre lágrimas, confesó la desesperación que sintió al percatarse de que había perdido de la noche a la mañana el fruto del esfuerzo, la trayectoria y el trabajo de toda la vida de su padre.
“Fue que me quiten la otra parte que me quedaba de mi papá, de todo su trabajo en los medios, de una carrera intachable, de mucho sacrificio, de mucho trabajo", resumió la periodista al describir el dinero que le fue sustraído mediante la compleja maniobra delictiva, remarcando que se trataba de su única red de contención económica proyectada hacia el futuro.
Asimismo, admitió con total sinceridad que el proceso de asimilar lo ocurrido estuvo atravesado por intensos sentimientos de culpa: “Quizás la gente no sabe porque veían al Leonardo Simón exitoso de la tele, pero mi papá tuvo orígenes rehumildes, a los 13 años vendía vinchas en la calle. Era el dolor de mucha culpa, de sentir que lo había traicionado, que había traicionado su memoria, su trabajo, su compromiso, su sacrificio de tantos años. Y que yo en serio nunca la había tocado, nunca dependí de esa plata, para mí eso era mi jubilación y mi vejez”, se confesó la periodista.