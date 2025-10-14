#HOY:

La deschavó

Barbie Simons reveló que Luis Miguel invitó a salir a Pampita

La conductora de "Los 8 escalones" fue víctima de la memoria de su amiga, quien reveló su experiencia con el artista. ¿Qué respondió Carolina Ardohain?

Pampita estuvo varias veces en la "primera fila" del Sol de México.
 22:35
Por: 

Este martes, en medio de un juego de "Los 8 escalones", sonó "Que nivel de mujer" del artista y Carolina "Pampita" Ardohain expresó emocionada: "Luis Miguel que me encanta. Fui muchas veces a verlo en primera fila con Barbie".

Pero, lo que menos imaginó cuando le dio pie a Barbie Simons para que hable, fue que la iba a deschavar: "Y a vos te tiró una rosa, ¿te acordás? Te fichó y te tiró la rosa. Me re acuerdo de ese momento, lo que pasó después no lo voy a decir. ¿O lo digo?". Incluso, la modelo quiso cambiar de tema: "No me acuerdo nada".

¿Cuándo termina "Los 8 escalones"?

Adrián Suar habló sobre los movimientos en la grilla de El Trece y confirmó el final de Los 8 Escalones con Pampita.

En diálogo con Santiago Riva Roy para LAM (América TV), el gerente de programación del canal anunció que el programa conducido por la modelo llegará a su fin, pese a que ella lo negó días atrás.

"Se levanta, pero va a volver en algún momento. Muchos programas se levantaron y después volvieron", expresó Adrián Suar.

"Son momentos de la tele... Pampita va a volver a la pantalla en algún momento y Los 8 Escalones también", agregó.

Cabe mencionar que en el horario que dejará vacante Carolina Ardohain, a partir del 10 de noviembre, desembarcará María Belén Ludueña con un nuevo ciclo. A su vez, Mujeres Argentinas se quedará sin aire y a las mañanas de El Trece llegará Moria Casán.

