Barbie Simons reveló que Luis Miguel invitó a salir a Pampita

La conductora de "Los 8 escalones" fue víctima de la memoria de su amiga, quien reveló su experiencia con el artista. ¿Qué respondió Carolina Ardohain?
Este martes, en medio de un juego de "Los 8 escalones", sonó "Que nivel de mujer" del artista y Carolina "Pampita" Ardohain expresó emocionada: "Luis Miguel que me encanta. Fui muchas veces a verlo en primera fila con Barbie".
Pero, lo que menos imaginó cuando le dio pie a Barbie Simons para que hable, fue que la iba a deschavar: "Y a vos te tiró una rosa, ¿te acordás? Te fichó y te tiró la rosa. Me re acuerdo de ese momento, lo que pasó después no lo voy a decir. ¿O lo digo?". Incluso, la modelo quiso cambiar de tema: "No me acuerdo nada".
Adrián Suar habló sobre los movimientos en la grilla de El Trece y confirmó el final de Los 8 Escalones con Pampita.
En diálogo con Santiago Riva Roy para LAM (América TV), el gerente de programación del canal anunció que el programa conducido por la modelo llegará a su fin, pese a que ella lo negó días atrás.
"Se levanta, pero va a volver en algún momento. Muchos programas se levantaron y después volvieron", expresó Adrián Suar.
"Son momentos de la tele... Pampita va a volver a la pantalla en algún momento y Los 8 Escalones también", agregó.
Cabe mencionar que en el horario que dejará vacante Carolina Ardohain, a partir del 10 de noviembre, desembarcará María Belén Ludueña con un nuevo ciclo. A su vez, Mujeres Argentinas se quedará sin aire y a las mañanas de El Trece llegará Moria Casán.
