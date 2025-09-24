Capturaron a los responsables del millonario robo en la casa de Pampita

Pampita Ardohain sufrió un robo en su casa de Barrio Parque mientras se encontraba de viaje en España. Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando los ladrones ingresaron al domicilio y se llevaron varias pertenencias, incluidos recuerdos de valor sentimental de su hija Blanca, dinero en efectivo y prendas de lujo.
La investigación permitió recuperar algunas de las carteras de la modelo y avanzar en la detención de los responsables. “8 detenidos, seis de ellos de nacionalidad chilena, un colombiano y un venezolano. Hay allanamientos y operativos que todavía continúan”, detalló el periodista Rodrigo Alegre.
Operativos y seguimiento
Alegre explicó el trabajo de las fuerzas de seguridad: “Venían siguiendo una camioneta Suran que es con la que roban la caja fuerte, y vuelve a la Ciudad, cuando se va, venía escoltada por dos Fiat Cronos. La Justicia, junto a la Policía de la Ciudad, estaba siguiendo al Fiat Cronos desde el mediodía, y tenían el dato que la situación era entre la zona de Callao, La Boca y Barracas”.
La policía detuvo a ocho ladrones que ingresaron a la vivienda.
Los procedimientos se realizaron gracias a la coordinación entre la División Investigaciones Comunales 14 y la Comisaría Comunal 3. Siete de los acusados fueron detenidos en un hotel de Once y el octavo en La Boca mientras circulaba en uno de los vehículos utilizados durante el robo.
“En el hotel, los sospechosos quisieron escapar y allí fueron detenidos. En una de las habitaciones se encontraron abandonados objetos que la víctima reconoció como propios,además de herramientas utilizadas para cometer ilícitos como ganzúas y palancas”, detalló la policía.
El seguimiento de los vehículos fue posible gracias al monitoreo de cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano, que permitió identificar a los rodados que apoyaban a los ladrones y localizar a los implicados.
Sospechas de premeditación
Ángeles Balbiani, amiga de la modelo y panelista de Puro Show, indicó que el robo podría haber sido planificado: “Claramente, no hay nadie vigilando en esa zona, yo creo que sabían perfectamente que no estaban. Carolina dijo que había secreto de sumario, por eso yo creo que hay algo más, hay una información que no tenemos”.
Los agentes de seguridad recuperaron algunas carteras de la top model.
Balbiani agregó que esta no era la primera vez que la vivienda de Pampita fue blanco de intentos de robo: “La casa de Caro está en Barrio Parque y la parte de atrás da a las vías. Al final de la calle, a la derecha, hay una obra en construcción muy grande que le da acceso a un montón de gente ajena al barrio”.
Su compañera Nancy Duré concluyó con una reflexión sobre la posible filtración de información: “Que alguien los haya vendido”, a lo que Ángeles respondió: “Puede ser”.
El caso sigue bajo investigación, mientras continúan los allanamientos y la recuperación de los objetos sustraídos.
