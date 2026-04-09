Rompió el silencio

Quién es Belu Deluca, la influencer a la que su pareja le era infiel con "la odontóloga de canje"

En una entrevista descarnada para el podcast "La Dignidad Ya La Perdimos", la creadora de contenido confirmó su divorcio y dio detalles inéditos de la traición que vivió. "Lloré 11 meses y medio", confesó sobre el fin de una relación de ocho años que incluía planes de familia y una casa en construcción.