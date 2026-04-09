La estabilidad que aparentaba la vida de Belén "Belu" Deluca se desmoronó detrás de las pantallas. Lo que comenzó como rumores en el ecosistema digital, finalmente encontró una confirmación oficial y descarnada. En una reciente participación en el podcast "La Dignidad Ya La Perdimos", la creadora de contenido decidió poner fin a las especulaciones y relatar la trama de infidelidad y engaño que puso punto final a su matrimonio.
Quién es Belu Deluca, la influencer a la que su pareja le era infiel con "la odontóloga de canje"
En una entrevista descarnada para el podcast "La Dignidad Ya La Perdimos", la creadora de contenido confirmó su divorcio y dio detalles inéditos de la traición que vivió. "Lloré 11 meses y medio", confesó sobre el fin de una relación de ocho años que incluía planes de familia y una casa en construcción.
¿Quién es Belu Deluca? De la facultad a los Martín Fierro
Para entender el impacto de esta noticia, hay que repasar el camino de Deluca. Lejos de ser un fenómeno azaroso de las redes, Belu cimentó su carrera sobre la formación académica. Se conoció con su socia, Sofi Gangi, mientras cursaban Comunicación Social y enseguida se convirtieron en grandes amigas y emprendieron juntas. Lanzaron un blog de moda, Tricoco, con gran repercusión a nivel nacional y se convirtieron en influencers. Han colaborado con grandes marcas además de contar con la suya propia de anteojos, Oreko.
Su profesionalismo las llevó a ser nominadas a los prestigiosos Martín Fierro de la Moda, consolidándose como voces autorizadas para una audiencia que busca autenticidad y consejos prácticos para el buen vestir.
Una traición con "canje" de por medio
El punto más álgido del relato de Deluca radica en la identidad de la tercera persona en discordia. Según reveló la propia influencer, la infidelidad de su ahora ex esposo se produjo con una mujer de su círculo de confianza profesional: su propia odontóloga.
"La tercera persona era alguien a quien yo conocía, a quien yo misma le hacía publicidad en mis redes sociales", confesó Belu, subrayando la perversidad de la situación, ya que incluso continuó asistiéndose profesionalmente con ella mientras el engaño ocurría a sus espaldas. Deluca explicó que su intuición le advertía que algo andaba mal, pero que su pareja utilizaba la manipulación psicológica (gaslighting) para invalidar sus sentimientos: "Me trataba de loca para ocultar la verdad".
El derrumbe de un proyecto de vida
Más allá de la infidelidad, lo que conmovió a sus seguidores fue la descripción del impacto emocional tras una relación de casi una década. La ruptura no solo implicó el fin del vínculo afectivo, sino el cese de proyectos concretos como una casa en construcción y el deseo compartido de formar una familia.
"De los 12 meses del año pasado, lloré 11 meses y medio", sentenció la influencer, marcando la profundidad de una crisis que la llevó a celebrar con su psicólogo el primer día que logró irse a dormir sin derramar una lágrima. Fue su amiga Sofía quien, a la distancia, tuvo la difícil tarea de confirmarle las sospechas que terminaron por dinamitar el matrimonio.
Resiliencia y la "Guía de la Gurú"
A pesar del dolor, Belu Deluca decidió transformar su experiencia en una herramienta para su comunidad. Durante la entrevista, enumeró una serie de consejos para quienes atraviesan procesos similares, destacando la importancia del contacto cero y la construcción de una red de contención sólida.
"Verse bien por fuera ayuda a sostenerse por dentro", afirmó al referirse a cómo mantuvo sus rutinas de autocuidado incluso en sus peores momentos. Hoy, con el divorcio legalmente finalizado, la santafesina asegura que no ve lo sucedido como un fracaso, sino como un acto de valentía: elegir irse de un lugar donde el respeto ya no existía.