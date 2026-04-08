El peor final

Una conocida influencer se casó y descubrió que su pareja le era infiel con la odontóloga de canje

La historia de Belén Deluca, creadora de "Tricoco", se volvió viral tras revelar que el fin de su matrimonio ocurrió apenas meses después de la boda. El engaño involucra a una profesional que ella misma había recomendado en sus redes.