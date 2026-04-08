El mundo de las redes sociales suele mostrar una fachada de perfección, pero detrás de los filtros de TikTok, la realidad puede ser devastadora. Belén Deluca, una reconocida influencer argentina conocida por su comunidad "Tricoco", se convirtió en tendencia nacional tras relatar el abrupto y escandaloso fin de su matrimonio.
Una conocida influencer se casó y descubrió que su pareja le era infiel con la odontóloga de canje
La historia de Belén Deluca, creadora de "Tricoco", se volvió viral tras revelar que el fin de su matrimonio ocurrió apenas meses después de la boda. El engaño involucra a una profesional que ella misma había recomendado en sus redes.
Lo que comenzó como un proyecto de vida compartido terminó en una traición que incluye un detalle insólito: la tercera en discordia era la odontóloga de la pareja, vinculada a ellos a través de acuerdos publicitarios gestionados por la propia protagonista.
Un matrimonio que duró poco
Deluca, quien mantenía una relación de larga data con su pareja, decidió dar el "sí, quiero" en una ceremonia que sus seguidores celebraron como el punto culminante de una historia de amor consolidada. Sin embargo, la luna de miel duró poco. Apenas unos meses después de la boda, la influencer comenzó a notar comportamientos extraños que la llevaron a descubrir la dolorosa verdad.
La sorpresa no fue solo la infidelidad en sí, sino la identidad de la mujer involucrada. Se trataba de la odontóloga de ambos, una profesional a la que Deluca no solo asistía por salud, sino a quien también promocionaba activamente en sus redes sociales bajo la modalidad de "canje".
El engaño bajo el propio radar
Según trascendió en el relato que cautivó a miles de usuarios, la influencer fue quien introdujo a la profesional en el círculo íntimo de la pareja. Al recomendarla y gestionar los vínculos comerciales para tratamientos estéticos y de salud bucal, nunca imaginó que estaba facilitando el escenario para la ruptura de su propio hogar.
"Ojo de loca no se equivoca", reza el dicho popular que cobró fuerza en los comentarios del video viral. La sospecha inicial se transformó en certeza tras corroborar mensajes y encuentros que confirmaron que la relación paralela entre su ahora exmarido y la odontóloga se gestó mientras ella misma publicitaba los servicios de la profesional.
A pesar del impacto emocional, Deluca optó por compartir su experiencia con sus seguidores, no solo como un descargo, sino como una forma de procesar el duelo de una ruptura tan mediática como dolorosa. La historia reabre el debate sobre la exposición de la vida privada en redes y los límites de los vínculos comerciales que, en ocasiones, terminan mezclándose peligrosamente con la intimidad.
El caso de Belén Deluca es un recordatorio de que, incluso en la era de los algoritmos y la felicidad programada, la lealtad sigue siendo un valor que ninguna métrica puede garantizar.