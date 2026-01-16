Murió Bibi, la presunta hija secreta de Freddie Mercury
La mujer que en 2025 se presentó como la hija secreta del legendario cantante de Queen, falleció este 15 de enero de 2026 tras una prolongada batalla contra un raro cáncer de columna conocido como cordoma, según confirmó su esposo Thomas a la prensa internacional.
No hay fotos públicas de Bibi con su supuesto padre.
La existencia de Bibi —quien hasta hace pocos meses había vivido fuera del ojo público— fue dada a conocer en 2025 gracias a la periodista y biógrafa Lesley-Ann Jones, autora del libro Love, Freddie: Freddie Mercury’s Secret Life and Love.
John Deacon, Brian May, Roger Taylor y Freddie Mercury, integrantes de Queen.
En ese texto, Bibi relató que Freddie Mercury la había concebido en 1976 durante una relación con la esposa de un amigo cercano y que mantuvo una relación cercana con él hasta su muerte en 1991.
Según la biografía, Mercury la llamaba cariñosamente “Bibi”, su “trésor” (tesoro en francés) y “little froggie”, y habría escrito canciones como “Bijou” y “Don’t Try So Hard” inspiradas en ella.
Las circunstancias de su muerte
Bibi falleció “en paz tras una larga batalla” contra el cordoma, un tipo de cáncer espinal poco frecuente, tal como lo confirmó su viudo. La mujer deja dos hijos pequeños, de aproximadamente nueve y siete años, y sus cenizas fueron esparcidas en los Alpes, un lugar simbólico para la familia, según informó Thomas.
En palabras de su esposo, “B está ahora con su amado y amoroso padre en el mundo de los pensamientos”, en referencia a Freddie Mercury.
Quién era Bibi
Antes de revelarse su existencia, Bibi vivió fuera de los reflectores, trabajando como médico y protegiendo su vida privada, especialmente para evitar que la supuesta relación con Mercury afectara su carrera y a sus pacientes.
En una carta personal incluida en la biografía, Bibi explicó que no quería compartir públicamente la vida de su padre, y que haber crecido sin él mientras el mundo reinventaba la historia de Mercury había sido un desafío emocional.
La controversia alrededor de su historia
A pesar del impacto mediático de la revelación, la historia de Bibi como hija biológica de Freddie Mercury sigue siendo motivo de debate entre críticos y fans del músico.
Personas cercanas a Mercury, como Mary Austin, negaron saber de Bibi durante décadas.
Aunque la biografía de Lesley-Ann Jones detalla pruebas y testimonios que respaldan la relación —incluyendo diarios privados que Mercury habría regalado a Bibi— no se han difundido públicamente documentos oficiales ni fotografías que conecten directamente a Mercury con ella.
Algunas fuentes señalan que incluso personas cercanas a Mercury, como su amiga Mary Austin, negaron haber tenido conocimiento de tal hija durante décadas, lo que alimenta la controversia.
Legado y preguntas abiertas
La muerte de Bibi añade un capítulo inesperado a la historia del cantante de Queen, generando nuevas preguntas sobre la vida privada de una de las voces más icónicas del rock.
La familia de Bibi estaría considerando compartir fotografías inéditas de ella junto a Mercury, aunque todavía no existe confirmación oficial al respecto.