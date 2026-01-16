Tenía 48 años

Murió Bibi, la presunta hija secreta de Freddie Mercury

La mujer que en 2025 se presentó como la hija secreta del legendario cantante de Queen, falleció este 15 de enero de 2026 tras una prolongada batalla contra un raro cáncer de columna conocido como cordoma, según confirmó su esposo Thomas a la prensa internacional.