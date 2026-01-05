Inteligencia artificial y música: la colaboración imposible que se volvió viral

Recientemente, la cuenta de Instagram This Must Be Fake, publicó un video que despertó un fuerte interés en redes sociales por su propuesta creativa. Se trata de una versión generada con inteligencia artificial de la canción Somebody That I Used to Know, interpretada de manera ficticia por voces asociadas a artistas que nunca compartieron una grabación real.
El material combina estilos y registros vinculados a Eminem, Freddie Mercury, Elvis Presley,Snoop Dogg y Amy Winehouse, a los que se suma Kurt Cobain, lo que refuerza la idea de una colaboración imposible que cruza géneros, épocas y trayectorias musicales.
Una colaboraciónque nunca existió
El video propone imaginar cómo sonaría la canción si hubiera sido interpretada por figuras emblemáticas de la música popular. Cada fragmento está pensado para adaptarse al tono y la identidad artística de cada cantante, generando una experiencia que resulta familiar y extraña al mismo tiempo.
La inclusión de Kurt Cobain y Elvis Presley, por ejemplo, amplía el contraste de estilos y suma una impronta ligada al rock alternativo y al rock and roll clásico, que convive con el rap, el soul y el pop dentro de una misma pieza audiovisual.
Inteligencia artificialycreatividad
La producción se apoya en herramientas de inteligencia artificial que permiten recrear timbres vocales reconocibles y fusionarlos en un mismo video. Este tipo de contenidos se volvió cada vez más frecuente en plataformas sociales, donde la tecnología se utiliza para explorar escenarios ficticios y reinterpretar obras conocidas desde nuevas perspectivas.
Ozzy Osbourne aparece en el video viral.
En este caso, el proyecto se presenta claramente como una creación digital, sin intención de confundir al público sobre su origen, sino de invitar a un ejercicio de imaginación sonora.
Reacciones y debate en redes
La publicación generó múltiples reacciones entre los usuarios. Algunos destacaron el nivel de detalle logrado y el impacto emocional de escuchar voces tan emblemáticas en una misma canción. Otros, en cambio, pusieron el foco en los límites éticos y creativos del uso de inteligencia artificial para recrear artistas.
Kurt Cobain en el video generado por IA.
Más allá de las opiniones encontradas, el video logró instalar conversación y volvió a poner en agenda el cruce entre música, tecnología y cultura digital.
El caso de This Must Be Fake se inscribe en una tendencia creciente que utiliza la IA para generar contenido que mezcla nostalgia y experimentación. Estas producciones funcionan como piezas virales y, al mismo tiempo, como disparadores de debate sobre el futuro de la creación artística y el rol de la tecnología en la industria cultural.