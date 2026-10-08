Netflix y Shondaland hicieron oficial el desarrollo de una nueva serie limitada, hasta el momento identificada formalmente como un proyecto sin título dentro del universo de Bridgerton. La producción abordará el romance de juventud entre Violet Ledger y Edmund Bridgerton, el vínculo matriz que dio origen al clan familiar que protagoniza el éxito global del streaming.
Universo Bridgerton: Netflix confirma una nueva serie centrada en la juventud de Violet
La plataforma de streaming y la productora Shondaland pondrán en marcha una producción limitada centrada en la juventud de Violet Ledger y su historia de amor con el vizconde Edmund Bridgerton, el origen de la familia más famosa de la alta sociedad londinense.
El anuncio llegó a través de una comunicación con el clásico formato epistolar de la franquicia, bajo la firma del personaje de Lady Whistledown. Esta producción constituye el segundo desprendimiento directo de la saga principal, tras el lanzamiento previo de La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton.
A diferencia de las temporadas centrales que adaptan los libros individuales de la autora Julia Quinn, Violet no cuenta con una novela propia dentro de la saga literaria. No obstante, su recorrido y el inicio de su relación con Edmund se recogen en El esplendor de Violet, un relato corto incluido en el noveno libro recopilatorio de epílogos, Los Bridgerton: Felices para siempre.
Equipo creativo y equipo de producción
El proyecto estará liderado por Shonda Rhimes junto a Nicholas Nardini en el rol de showrunners y productores ejecutivos. Nardini cuenta con antecedentes en la franquicia como productor de Queen Charlotte y guionista en Scandal. La dirección estará a cargo de Tom Verica, mientras que Betsy Beers completará el equipo en la producción ejecutiva.
En el reparto de la serie madre, la versión adulta de Violet es interpretada por Ruth Gemmell, en tanto que Connie Jenkins-Greig encarnó al personaje durante sus años juveniles en Queen Charlotte. Por el momento, la productora no ha confirmado los nombres que integrarán el elenco oficial de esta nueva entrega.
Qué pasa con la quinta temporada de la serie principal
En paralelo a este desarrollo, la franquicia continúa con la planificación de su arco argumental central. La quinta temporada estará enfocada en Francesca Bridgerton. Para esta entrega, la producción optó por modificar la identidad del personaje que funciona como interés amoroso en los libros —Michael Stirling— para introducir a Michaela Stirling, interpretación que estará a cargo de la actriz Masali Baduza.
La dirección creativa de la quinta temporada mantiene sus rodajes en la ciudad de Londres, sin una fecha de estreno confirmada hasta la fecha por parte de la plataforma. Con respecto al resto de la familia, Netflix confirmó también la realización de una sexta temporada, manteniendo sin definir el protagonismo entre los tres hermanos restantes de la historia: Eloise, Hyacinth y Gregory.