Sin una fecha de estreno confirmada

Universo Bridgerton: Netflix confirma una nueva serie centrada en la juventud de Violet

La plataforma de streaming y la productora Shondaland pondrán en marcha una producción limitada centrada en la juventud de Violet Ledger y su historia de amor con el vizconde Edmund Bridgerton, el origen de la familia más famosa de la alta sociedad londinense.