#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Video

Netflix presentó el tráiler de la cuarta temporada de “Bridgerton”: cuándo se estrena y qué sorpresas trae

La plataforma adelantó que la nueva entrega pondrá el foco en Benedict y el romance con Sophie Baek. El estreno será en dos partes

El tráiler de Bridgerton 4 adelantó un romance de máscara y misterio.El tráiler de Bridgerton 4 adelantó un romance de máscara y misterio.
Seguinos en
Por: 

Netflix lanzó el tráiler oficial de la cuarta temporada de Bridgerton, una de sus series de época más vistas, y reactivó la expectativa de los fans con un adelanto cargado de romance, intrigas y la clásica tensión de la alta sociedad londinense.

La nueva entrega se centrará en Benedict Bridgerton (Luke Thompson), uno de los personajes más enigmáticos de la familia, y en su vínculo con Sophie Baek (Yerin Ha), la figura que motoriza el arco romántico de la temporada.

El tráiler de Bridgerton 4 adelantó un romance de máscara y misterio.El tráiler de Bridgerton 4 adelantó un romance de máscara y misterio.

Según lo que muestra el avance, el punto de quiebre será el tradicional baile de máscaras: allí Benedict conoce a una mujer misteriosa que lo impacta y desaparece, disparando una búsqueda que mezcla deseo, secreto e identidades ocultas.

Netflix y sus canales oficiales enmarcaron la historia como un romance atravesado por diferencias de estatus y un “cuento” con guiños contemporáneos, en una temporada inspirada en el libro An Offer from a Gentleman de Julia Quinn.

La cuarta temporada dejará atrás el eje principal de Colin y Penélope, aunque el universo no los suelta del todo: distintos adelantos y reportes confirman que seguirán apareciendo junto a otros personajes ya instalados en la saga.

La plataforma confirmó que el estreno será en dos partes, con cuatro episodios por tanda: la primera llega el 29 de enero de 2026 y la segunda el 26 de febrero de 2026.

Seguinos en
#TEMAS:
Videos
Cine Series Televisión

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro