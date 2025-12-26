Netflix presentó el tráiler de la cuarta temporada de “Bridgerton”: cuándo se estrena y qué sorpresas trae

Netflix lanzó el tráiler oficial de la cuarta temporada de Bridgerton, una de sus series de época más vistas, y reactivó la expectativa de los fans con un adelanto cargado de romance, intrigas y la clásica tensión de la alta sociedad londinense.
La plataforma adelantó que la nueva entrega pondrá el foco en Benedict y el romance con Sophie Baek. El estreno será en dos partes
La nueva entrega se centrará en Benedict Bridgerton (Luke Thompson), uno de los personajes más enigmáticos de la familia, y en su vínculo con Sophie Baek (Yerin Ha), la figura que motoriza el arco romántico de la temporada.
Según lo que muestra el avance, el punto de quiebre será el tradicional baile de máscaras: allí Benedict conoce a una mujer misteriosa que lo impacta y desaparece, disparando una búsqueda que mezcla deseo, secreto e identidades ocultas.
Netflix y sus canales oficiales enmarcaron la historia como un romance atravesado por diferencias de estatus y un “cuento” con guiños contemporáneos, en una temporada inspirada en el libro An Offer from a Gentleman de Julia Quinn.
La cuarta temporada dejará atrás el eje principal de Colin y Penélope, aunque el universo no los suelta del todo: distintos adelantos y reportes confirman que seguirán apareciendo junto a otros personajes ya instalados en la saga.
La plataforma confirmó que el estreno será en dos partes, con cuatro episodios por tanda: la primera llega el 29 de enero de 2026 y la segunda el 26 de febrero de 2026.