Video: Cacho Deicas vuelve a los escenarios: show confirmado en el Teatro Gran Rex

Con “La suavecita” de fondo, el ícono de la música tropical santafesina, Cacho Deicas, anunció su esperado regreso a los escenarios con un show que promete ser inolvidable. La cita será el sábado 29 de noviembre en el Teatro Gran Rex, donde el histórico cantante volverá a reencontrarse con su público.
“Para aquellos que no les gusta esperar, nos estaremos encontrando para seguir disfrutando de nuestra música juntos”, expresó Deicas con entusiasmo, en un mensaje acompañado por toda la banda que lo acompaña en esta nueva etapa.
El grupo ya se encuentra preparando un espectáculo cargado de clásicos, alegría y la esencia de la música tropical santafesina que lo consagró como una de las voces más reconocidas del país.
Las entradas para el show estarán disponibles próximamente, y se espera que la convocatoria sea masiva, ya que el regreso de Cacho Deicas genera gran expectativa tanto en Santa Fe como en todo el país.
“Los esperamos a todos, a toda la gente que le gusta la música tropical. Esta es la banda que los va a hacer divertir”, adelantó con su inconfundible voz el cantante, enviando un cálido saludo a sus seguidores.
