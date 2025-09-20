Anuncio en Instagram

Video: Cacho Deicas vuelve a los escenarios: show confirmado en el Teatro Gran Rex

“Para aquellos que no les gusta esperar, nos estaremos encontrando para seguir disfrutando de nuestra música juntos”, expresó el ex vocalista de Los Palmeras con entusiasmo, en un mensaje acompañado por toda la banda que lo acompaña en esta nueva etapa.