#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
“Deicas es una persona muy querida”

Constanza, nieta de Marcos Camino, se declaró “team Cacho”

En una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, aseguró que no tiene relación con su abuelo y que la salud de Cacho preocupó “a toda Santa Fe”.

Cacho Deicas, durante una presentación de Los Palmeras en Córdoba. Archivo.
 2:12
Por: 

En las últimas horas, Constanza, nieta de Marcos Camino, líder de la histórica banda de cumbia Los Palmeras, se convirtió en tendencia tras su participación en Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen. En un tono distendido, la joven bromeó diciendo que era “team Cacho”, en referencia a Cacho Deicas, quien ya no forma parte del grupo musical y mantiene un distanciamiento con Camino.

Constanza explicó que su comentario surgió más que nada por cariño y preocupación hacia Cacho Deicas.Constanza explicó que su comentario surgió más que nada por cariño y preocupación hacia Cacho Deicas.

En diálogo con Etchegoyen, Constanza explicó que su comentario surgió más que nada por cariño y preocupación hacia Cacho Deicas.

“Acá -por Santa Fe- Cacho es una persona muy querida y la verdad que generó mucha preocupación lo que le pasó, a toda la ciudad”, aclaró -en relación al ACV que sufrió Deicas hace unos meses-, subrayando que no consume televisión ni radio y que su información sobre el tema proviene de familiares y amigos.

Ni la nieta ni la hija “de”

Además, la nieta de Camino aprovechó para diferenciar la relación que su propia madre mantiene con su abuelo. “Mi mamá es locutora, aprendí de ella, y todo lo que hace es producto de su propio esfuerzo. No tiene relación con ser hija de él, porque ella tampoco tiene relación con él”, explicó Constanza.

Los Palmeras actuaron en Córdoba.Marcos Camino. Archivo.

Respecto a un posible acercamiento con su abuelo, la joven fue contundente: “Le diría que agradezco la intención, pero ya estoy grande, tengo mi vida y otras preocupaciones. No me interesa entablar conversación.” Sobre los recuerdos que guarda de él, solo mencionó que lo consideraba “gracioso” y que disfrutaba escuchar los chistes que hacía.

“De lejos...”

La entrevista también dejó en evidencia que no tiene vínculo con Cacho Deicas, y solo se vieron durante un breve cruce en la grabación de una publicidad. “Me saludó de lejos con la manito y ya”, relató Constanza.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Show
Arte Música Teatro
Los Palmeras
Streaming

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro