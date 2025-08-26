Se casa Taylor Swift: la reacción de Donald Trump sorprendió a todos

Mirá tambiénTaylor Swift y Travis Kelce anunciaron su casamiento
Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron este martes su compromiso y uno de los primeros en reaccionar fue, sorpresivamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante la séptima reunión de su gabinete, el mandatario fue consultado por el reciente anuncio de la cantante y el jugador de fútbol americano. Su respuesta desconcertó a propios y extraños.
“Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte”, dijo Trump ante la prensa.
La declaración tomó por sorpresa a todos, especialmente porque Trump ha manifestado en reiteradas oportunidades su desprecio hacia la artista nacida en Pensilvania. En septiembre del año pasado escribió en su red Truth Social: “¡ODIO A TAYLOR SWIFT!”. Y no fue un hecho aislado: a principios de este mes volvió a insistir con ese tono al sostener que desde que él expresó públicamente su odio hacia ella, Swift “ya no es popular”.
La frase de Taylor y el trasfondo político
El compromiso fue anunciado por la propia cantante en Instagram, con una publicación en la que escribió: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan”. La pareja lleva más de dos años de relación y su historia se convirtió en uno de los fenómenos mediáticos del entretenimiento global.
La enemistad entre Trump y Swift tiene un antecedente político claro. En la previa a las elecciones presidenciales de 2024, la cantante apoyó públicamente a la entonces candidata demócrata Kamala Harris. Trump, que en un primer momento la había calificado como “inusualmente hermosa” pero “liberal”, reaccionó con furia en su red social, llegando incluso a compartir imágenes generadas por inteligencia artificial para simular el respaldo de Swift a su propia campaña.
La artista salió rápidamente a desmentirlo. Aseguró que se trataba de contenido falso y advirtió sobre el uso de herramientas digitales con fines de manipulación política. Desde ese momento, las agresiones del ahora presidente no cesaron, por lo que su repentino tono conciliador generó desconcierto.
El nuevo disco y el presente de la pareja
El anuncio del compromiso coincidió con la cuenta regresiva para el lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift, titulado The Life of a Showgirl, previsto para el 3 de octubre. El disco estará inspirado en su vida detrás del escenario durante la gira The Eras Tour, una de las más exitosas de la historia reciente.
Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs, acompañó a la artista en varias fechas del tour y se convirtió en un habitual de la prensa rosa estadounidense. Ahora, con la boda en el horizonte, la pareja vuelve a captar la atención de la agenda política y cultural en Estados Unidos.
