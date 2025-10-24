En Capital Federal

Allanaron la casa de Catalina Gorostidi por promoción de apuestas ilegales

La ex participante del reality Gran Hermano, Catalina Gorostidi, fue imputada por el fiscal especializado en juegos de azar por publicitar al menos seis sitios de apuestas no autorizados. En su domicilio se secuestraron dispositivos electrónicos y cuadernos de apuntes vinculados a la maniobra.