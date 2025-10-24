Allanaron la casa de Catalina Gorostidi por promoción de apuestas ilegales
La ex participante del reality Gran Hermano, Catalina Gorostidi, fue imputada por el fiscal especializado en juegos de azar por publicitar al menos seis sitios de apuestas no autorizados. En su domicilio se secuestraron dispositivos electrónicos y cuadernos de apuntes vinculados a la maniobra.
La vivienda de la influencer —y ex participante del programa de televisión Gran Hermano—Catalina Gorostidi fue allanada este viernes por orden de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) por su presunta participación en la promoción de plataformas de apuestas ilegales a través de sus redes sociales.
El operativo fue el resultado de una causa que investiga la captación de apostadores mediante figuras públicas, un sistema que según la fiscalía buscaba alcanzar incluso a menores de edad.
Material secuentrado en la vivienda
Investigación y denuncia
La causa se desprende de una denuncia presentada por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, que identificó publicaciones de Gorostidi mediante las cuales se publicitaron al menos seis plataformas de juegos de azar que operan sin la autorización estatal correspondiente.
Según los investigadores, Gorostidi utilizó su posición de “influencer” con alcance masivo en redes sociales para difundir estas plataformas, redirigir seguidores al registro en esos sitios y fomentar el juego, lo que configura, a juicio de la fiscalía, una captación organizada de apostadores.
Cabe señalar que la influencer ya había sido notificada e indagada en mayo de este año por la misma conducta, pero según fuentes judiciales, continuó con la promoción, lo que motivó finalmente el pedido de allanamiento.
El operativo y los elementos secuestrados
El pedido de allanamiento fue formulado por el fiscal Juan Rozas y autorizado por el juez Rodolfo Ariza Clerici, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 1.
La medida fue ejecutada en la Capital Federal por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal conjuntamente con la Policía de la Ciudad, que incautaron en el domicilio de Gorostidi teléfonos celulares, computadoras, cuadernos con anotaciones relativas a apuestas, casinos y movimientos de dinero.
El avance de esta investigación obedece al interés de las autoridades por desarticular redes de promoción de apuestas vía redes sociales y evitar el acceso de menores a plataformas no reguladas, según informaron fuentes judiciales.
Por su parte, la imputación formal a Gorostidi apunta a la presunta violación del artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona la organización, explotación o difusión de juegos de azar no autorizados.
En tanto, el caso se enmarca en una línea de investigación más amplia que ya involucra a otras figuras mediáticas: otro ex participante del mismo reality, Joel Ojeda, también fue allanado recientemente por una causa similar, lo que refuerza la hipótesis de una estrategia de captación mediante influenciadores.
Hasta el momento, la defensa de Gorostidi no publicó declaraciones oficiales. Los dispositivos y documentos secuestrados serán objeto de análisis pericial para determinar el volumen de la maniobra, los términos de la difusión y el posible pago a cambio de promoción. La fiscalía aún no informó sobre imputaciones concretas más allá de la figura de la influencer.
