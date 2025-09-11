Celeste Cid sorprende con su nueva imagen y desata un debate en las redes sociales
A pesar de los rumores persistentes a lo largo de su carrera, que incluso la llevaron a negar en 2017 haberse sometido a una cirugía facial, la actriz siempre ha mantenido un bajo perfil respecto a su vida privada.
"Hay que meter preso al que le tocó la cara. ¿Con qué necesidad?", expresó un usuario en X.
La reconocida actriz Celeste Cid está de regreso en la escena cinematográfica y en el foco de la atención pública, no solo por su esperado rol en la película "Papá x 2", sino también por una notable transformación en su apariencia física que ha encendido un acalorado debate en las redes sociales.
Durante una reciente entrevista radial, Cid también compartió detalles sobre su vida personal, incluyendo su floreciente romance con el actor y director Santiago Korovsky.
"Hay que meter preso al que le tocó la cara"
El debate se originó tras la difusión de un fragmento de su participación en el ciclo "Vuelta y Medio" de Urbana Play FM. En el video, la actriz luce un rostro visiblemente diferente, lo que llevó a los usuarios de X (anteriormente Twitter) a especular sobre posibles retoques estéticos.
El antes y después de Celeste Cid.
La discusión se polarizó rápidamente, con algunos expresando su decepción y otros defendiendo el derecho de la actriz a decidir sobre su propio cuerpo. Comentarios como: "Hay que meter preso al que le tocó la cara. ¿Con qué necesidad?" o "Si a vos esta mujer viene y te pide que le hagas algo en la cara, por ética profesional le decís que no", ilustran la intensidad de la polémica.
A pesar de los rumores persistentes a lo largo de su carrera, que incluso la llevaron a negar en 2017 haberse sometido a una cirugía facial, Celeste Cid siempre ha mantenido un bajo perfil respecto a su vida privada. No obstante, ha sido transparente sobre su interés en el cuidado de la piel y los tratamientos estéticos no invasivos.
Un ejemplo de ello fue un video compartido en febrero de 2025, donde se la veía aplicándose un tratamiento de colágeno, destinado a mejorar la firmeza y elasticidad de la piel, una práctica que la actriz no esconde.
Más allá de la controversia estética, Celeste Cid se prepara para el estreno de "Papá x 2".
Cid regresa a la pantalla grande y se muestra enamorada
Más allá de la controversia estética, Celeste Cid se prepara para el estreno de "Papá x 2" el próximo jueves 18 de septiembre, una comedia que coprotagoniza junto a Benjamín Vicuña. En la misma entrevista, la actriz se mostró entusiasmada por este nuevo proyecto cinematográfico, que marca su regreso a las grandes producciones.
Además de su faceta profesional, la actriz se sinceró sobre su relación con Santiago Korovsky, conocido por su trabajo en "División Palermo". Con un año y nueve meses de noviazgo, Cid no escatimó en elogios. "Qué fuerte que está, está bueno eh. ¿Vos viste esos dientes? ¿Esa sonrisa?", bromeó en la entrevista, dejando en claro su admiración por él.
La actriz también compartió lo feliz que la hace la familia de su pareja, a quienes describió como "muy lo más". Con su característica espontaneidad, reveló que, antes de llevarla a la cancha de San Lorenzo —club del que Korovsky es hincha—, el actor tuvo la delicadeza de pedirle permiso a su hijo André, fanático de Vélez Sarsfield, demostrando el gran respeto y cuidado con el que maneja su relación.
La nota no solo confirma su regreso a la pantalla grande y su feliz presente sentimental, sino que también resalta el fenómeno de la opinión pública en la era de las redes sociales, donde cada cambio en la vida de una figura pública es analizado y debatido intensamente.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.