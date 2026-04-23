La salud de Charly García volvió a generar atención en las últimas horas luego de que se confirmara que fue operado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque en un primer momento hubo incertidumbre, desde su entorno llevaron tranquilidad al asegurar que se trató de un procedimiento previsto y sin complicaciones.
Operaron a Charly García: qué se sabe sobre su estado de salud tras la cirugía
El músico fue sometido a una intervención programada en Buenos Aires. Su entorno confirmó que la operación fue exitosa y que evoluciona favorablemente.
Una operación programada
El histórico referente del rock nacional fue intervenido en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde permanece internado en proceso de recuperación. Según trascendió, la cirugía consistió en una nefrectomía parcial, un procedimiento en el que se extirpa una parte del riñón.
De acuerdo con la información difundida por su entorno y replicada por distintos medios, la intervención estaba programada con anticipación, por lo que no respondió a una situación de urgencia médica.
El propio representante del artista fue quien se encargó de llevar calma ante las primeras versiones que circularon. “Salió todo bien”, fue el mensaje que se transmitió tras la operación, confirmando que el procedimiento se desarrolló según lo previsto.
Luego de la cirugía, el músico quedó internado en una habitación común, bajo control médico, mientras continúa con su recuperación.
En algunos reportes también se indicó que el artista atraviesa un proceso postoperatorio con seguimiento clínico, como es habitual en este tipo de intervenciones, y que su evolución es favorable.
La noticia generó repercusión inmediata tanto en el ámbito artístico como entre sus seguidores, en parte por el hermetismo inicial y por los antecedentes de salud del músico, que en los últimos años ha atravesado distintos cuadros médicos e internaciones.
El contexto de su salud
La intervención volvió a poner en foco el estado de salud de Charly García, una figura central de la música argentina que en los últimos años mantuvo un perfil más reservado en cuanto a su actividad pública.
Si bien en esta ocasión se trató de una operación programada, su historial médico reciente explica la rápida preocupación que generó la noticia. El artista ha atravesado distintas internaciones y tratamientos, lo que llevó a que cualquier novedad sobre su salud tenga un fuerte impacto mediático y emocional.
En ese contexto, la comunicación de su entorno resultó clave para evitar especulaciones. Desde el primer momento se insistió en que la intervención no era de urgencia y que el músico se encontraba estable, lo que permitió llevar tranquilidad a sus seguidores.
La nefrectomía parcial, el procedimiento al que fue sometido, suele indicarse ante la presencia de lesiones o nódulos en el riñón y permite preservar el resto del órgano.
Este tipo de cirugía requiere controles posteriores y seguimiento médico, aunque en muchos casos los pacientes evolucionan favorablemente cuando la intervención se realiza en forma planificada, como ocurrió en este caso.
Por el momento, no se informó una fecha de alta médica, aunque las primeras señales sobre su evolución son positivas. El músico permanece bajo observación, acompañado por su círculo cercano y el equipo médico que supervisa su recuperación.