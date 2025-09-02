Christian Sancho internado de urgencia: qué le pasó y cuál es su estado de salud

El fin de semana pasado, Christian Sancho fue internado de urgencia en la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Belén de Escobar, provincia de Buenos Aires, tras sentirse mal.
El actor rosarino fue hospitalizado de urgencia en una Unidad de Diagnóstico Precoz en Belén de Escobar.
Su pareja, Celeste Muriega, compartió en sus historias de Instagram una imagen preocupante: el actor recostado, con suero, acompañada de la frase “Hubo parada técnica”. El posteo generó inquietud entre sus seguidores, quienes aguardaban novedades sobre su estado
Horas después, Sancho fue dado de alta. El actor aclaró que había sufrido un cuadro de deshidratación que requirió estabilización médica. El actor reflexionó: “Tiene que parar un poco y descansar más... El cuerpo me dio un aviso”
Por su parte, Muriega reveló más detalles a través de Noticias Argentinas: “Tuvo un cuadro de deshidratación, mezclado con estrés. Cuando despertó veía todo nublado y prácticamente no tenía fuerza para levantarse”. Señaló además que las exigencias diarias, el mal descanso y el alto ritmo de vida fueron factores clave en el episodio
Ya en su hogar, Sancho utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido: “Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron su mensaje ayer y hoy. Solo quiero decirles gracias por estar siempre”.
Además, envió un mensaje a su esposa: “Te agradezco sobre todo a vos que estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias”
También prometió brindar más detalles próximamente: “En la semana profundizaré que me pasó”
Sancho fue atendido en la UDP municipal “Dr. Carlos Jorge Guevara”. Llegó hacia las 16 del sábado, donde se le realizaron estudios y luego recibió tratamiento hasta ser dado de alta. Además, destacó que el actor está en recuperación en su casa, y que se alista para el estreno de su ciclo Estás a Tiempo en la TV Pública, previsto para este martes 2 de septiembre a las 14 hs
