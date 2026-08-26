Cinthia Fernández expuso en sus redes sociales una situación que, según contó, comenzó en febrero y todavía no pudo resolver. La mediática afirmó que abonó más de 2 millones de pesos por un trabajo para su casa, pero que el proveedor nunca se presentó a completar la instalación pese a sus reiterados reclamos.
Cinthia Fernández denunció una presunta estafa: “Me sacó más de 2 millones de pesos”
La mediática expuso en redes sociales capturas de chats y comprobantes de transferencias, y aseguró que abonó por un trabajo que, según su relato, nunca llegó a completarse pese a sus reiterados reclamos.
Para respaldar su versión, compartió capturas de las conversaciones que mantuvo con el hombre y comprobantes de las transferencias realizadas. Según explicó, decidió hacer público el caso después de darle varias oportunidades para cumplir con lo acordado o devolverle el dinero.
La denuncia
A través de sus historias de Instagram, Fernández relató cómo comenzó el vínculo comercial con el proveedor. “Hace seis meses pagué a un proveedor para hacer un trabajo y me vienen mintiendo con que la van a venir a instalar. Tengo capturas, chat, depósitos. Un estafador”, escribió.
Luego explicó que el contacto se inició el 7 de febrero, cuando comenzaron a coordinar el trabajo, las mediciones y los pagos. También cuestionó que el hombre utilizara mensajes temporarios en WhatsApp, que eliminan automáticamente las conversaciones.
Aseguró que pagó más de $2 millones
Según el relato de la mediática, durante los meses posteriores recibió distintas promesas sobre la fecha en la que finalmente se realizaría la instalación.
“Me sacó más de 2 millones de pesos y jamás vino a hacer el trabajo. Se le pidió devolución y nada. Le di muchas oportunidades para no judicializar esta estafa y nada... Hoy me cansé”, afirmó.
Fernández también mostró uno de los comprobantes de pago y explicó que el proveedor le habría solicitado realizar transferencias por distintos montos.
“Me mentía, me decía que por favor le transfiera de a 800 mil y 600 mil pesos para venir porque estaba ajustado. Y yo le pagaba”, relató.
Por qué decidió confiar nuevamente
La mediática señaló que anteriormente ya había contratado trabajos con el mismo proveedor, motivo por el cual decidió volver a recurrir a sus servicios.
“Me hizo trabajos en mi casa y por eso accedí a pagar esas sumas que terminaron superando los 2 millones”, explicó.
Sin embargo, aseguró que con el paso del tiempo comenzaron las demoras y las distintas explicaciones para justificar por qué el trabajo todavía no había sido realizado.
Las excusas que expuso en redes
Fernández sostuvo que durante ese período recibió diferentes motivos para explicar las ausencias. “En el camino se enfermó, inventó fallecimiento de un familiar... E inclusive tenía que llegar como última oportunidad el día martes”, señaló.
Finalmente, afirmó que el hombre tampoco se presentó en la fecha acordada. “Obvio eso jamás sucedió pero es tan cara dura que dice ‘estoy en camino’. Parece que hay mucho tránsito porque es miércoles y aún no llegó”, expresó con ironía.
Tras mostrar parte de los intercambios, Fernández explicó por qué decidió continuar publicando las conversaciones y los comprobantes.
“Ahora que estoy harta y cansada de tanta mentira, pide por favor. Se ve que está preocupado porque siga subiendo las capturas de depósito, fechas que prometió venir, los pedidos de devolución de dinero y sobre todo su nombre”, escribió.