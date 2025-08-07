Qué dijo Pablo Lescano después del caos en el show de Damas Gratis en Bogotá

Un recital de Damas Gratis que iba a realizarse este miércoles por la noche en Bogotá, Colombia, terminó en tragedia. En medio de disturbios protagonizados por parte del público, una persona murió y otras cinco resultaron heridas, lo que obligó a suspender el show apenas minutos antes de su inicio.
Los incidentes se registraron tanto en el interior como en las afueras del estadio, donde se desarrollaría el espectáculo de la banda de cumbia liderada por Pablo Lescano. La confirmación oficial de la muerte fue realizada por el propio alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, quien a través de redes sociales repudió la violencia y anunció una investigación en curso:
“Según información preliminar, la víctima habría sido atropellada. De todos modos, esto será materia de investigación”, escribió el intendente, quien además subrayó que “este tipo de violencia no puede ser pasado por alto ni naturalizado”.
Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación.
Las escenas que se vivieron dentro del recinto fueron rápidamente difundidas en redes sociales, donde se observaron peleas a golpes, corridas y objetos contundentes volando de un lado a otro. En medio del caos, muchas personas intentaban resguardarse mientras el operativo de seguridad se veía desbordado.
De acuerdo a medios locales, los disturbios habrían sido protagonizados por barrabravas de equipos colombianos que se enfrentaron antes de que comenzara el concierto. Ante esta situación, las autoridades decidieron suspender el evento para resguardar la seguridad de los presentes.
“El recinto priorizó la integridad de los asistentes y del personal. Debido a los actos violentos protagonizados por algunos individuos, nos vimos obligados a cancelar el show”, indicó la administración del Movistar Arena en un comunicado oficial.
"Me rompiste el corazón, Bogotá"
Pablo Lescano se expresó públicamente luego de la suspensión del espectáculo. A través de una historia en su cuenta de Instagram, el líder de Damas Gratis escribió:
“Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”, acompañado por capturas de mensajes de fanáticos que lamentaban lo ocurrido.
Investigación y responsabilidades
Tras la noche de violencia, el alcalde Galán anunció que en las próximas horas se llevará a cabo una reunión de emergencia con los organizadores del evento, representantes del Movistar Arena, autoridades de seguridad y la Policía Metropolitana, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
En tanto, la Policía difundió un video informativo donde detalló que la seguridad privada del evento fue superada por el comportamiento violento de algunos asistentes, y que fue necesaria la intervención de las fuerzas especiales para controlar la situación.
“Cinco personas resultaron heridas con armas blancas y están siendo atendidas en centros de salud. Se procedió a evacuar el lugar con apoyo policial para evitar mayores daños”, explicó el vocero policial.
#ÚltimaHora | Frente a los hechos registrados en el Movistar Arena, evento que requirió el despliegue de unidades especialidades para restablecer el orden público, de manera preliminar nos permitimos informar: pic.twitter.com/jGPm9V8g1g
