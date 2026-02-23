Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico y habló desde su internación: “No tuve secuelas”

La periodista y conductora Daniela Ballester permanece internada en el Sanatorio Los Arcos luego de sufrir un ACV hemorrágico el jueves pasado. En un testimonio público, relató cómo comenzó el cuadro, describió los primeros síntomas y aseguró que no tiene secuelas.
“Tuve un ACV hemorrágico sin ninguna secuela. Estoy igual que el día previo al ACV”, expresó, al buscar llevar tranquilidad sobre su evolución y su estado actual, mientras continúa bajo control médico.
Los primeros síntomas: dolor de cabeza y cuello
Ballester explicó que todo se inició con un fuerte dolor de cabeza y cuello, señales que la llevaron a buscar atención médica de urgencia. A partir de ese episodio, quedó internada para estudios y seguimiento en el centro de salud porteño.
En ese marco, agradeció al equipo profesional que la atiende y destacó el acompañamiento recibido durante la internación, mientras el objetivo inmediato es el monitoreo y el descanso.
“Ahora a monitorearme y descansar”
Sobre los próximos pasos, la conductora resumió que seguirá internada para control y recuperación. “Ahora a monitorearme internada y descansar”, señaló, con un tono de alivio por el desenlace del episodio.
“Estoy feliz de estar bien. Podría haber sido más grave. La vida me dio una nueva oportunidad”, sostuvo, en una frase que sintetiza el impacto personal que le dejó el episodio de salud.
El mensaje final y el deseo de volver
Ballester afirmó que se siente “sana y feliz”, con ganas de retomar su rutina laboral. “Tengo un trabajo que amo”, dijo, al tiempo que valoró su entorno y el apoyo de amigos y allegados.
En su cierre, dejó un mensaje que apuntó a la prevención y a la conciencia: “A todos nos puede pasar. Hay que vivir bien la vida”, expresó, mientras continúa su recuperación bajo supervisión médica.