Salud

Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico y habló desde su internación: “No tuve secuelas”

La periodista Daniela Ballester está internada en el Sanatorio Los Arcos tras sufrir un ACV hemorrágico. Contó que empezó con dolor de cabeza y cuello y llevó tranquilidad: “No tuve ninguna secuela”.