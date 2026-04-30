El músico estadounidense David Allan Coe, una de las figuras más singulares del country, murió a los 86 años. La noticia fue confirmada por su esposa, Kimberly Hastings Coe, en declaraciones a Rolling Stone.
La música, de luto: murió David Allan Coe
El ícono del country “outlaw” y autor del himno de la clase trabajadora “Take This Job and Shove It” falleció el miércoles. No se informaron las causas.
Hasta el momento no se informaron las causas del fallecimiento.
Reconocido por su estilo crudo y su identidad dentro del movimiento “outlaw”, Coe dejó una huella profunda en la música country con composiciones que retrataron la vida de la clase trabajadora. Entre ellas se destaca “Take This Job and Shove It”, popularizada en 1977 por Johnny Paycheck, que se convirtió en un verdadero himno generacional.
Una figura incómoda dentro de Nashville
A lo largo de su carrera, Coe se mantuvo como un outsider dentro del circuito tradicional de Nashville. Aunque logró reconocimiento como compositor e intérprete, su perfil controvertido y sus letras provocadoras lo alejaron del establishment. Sin embargo, supo construir una base de seguidores fieles.
También escribió “Would You Lay With Me (in a Field of Stone)”, éxito de Tanya Tucker, y fue uno de los primeros en grabar “Tennessee Whiskey”, tema que luego alcanzarían gran popularidad en versiones de George Jones y Chris Stapleton.
Entre sus propias interpretaciones más conocidas figuran “You Never Even Called Me by My Name”, “The Ride” y “Mona Lisa Lost Her Smile”.
Vida marcada por excesos y controversias
Nacido en Akron, Ohio, Coe tuvo una juventud atravesada por conflictos con la ley. Pasó tiempo en reformatorios y estuvo preso entre 1963 y 1967. De esa etapa surgieron varias de sus primeras canciones, recopiladas en su álbum debut “Penitentiary Blues”.
El propio artista sostuvo en entrevistas que la música fue clave para sobrellevar su paso por la cárcel. Aun así, durante años intentó no quedar encasillado en ese pasado, aunque el interés del público solía volver una y otra vez sobre ese aspecto.
Su imagen —cabello largo, tatuajes y estética rebelde— acompañó su perfil artístico. Formó parte del auge del country outlaw junto a figuras como Willie Nelson y participó del documental “Heartworn Highways”, centrado en ese movimiento.
Éxitos, polémicas y últimos años
A lo largo de su trayectoria, Coe realizó giras con artistas de distintos géneros, entre ellos Neil Young y Kid Rock. Su público, según él mismo describía, era diverso y transversal.
Sin embargo, su carrera también estuvo rodeada de controversias. Algunos de sus discos, como “Nothing Sacred” y “Underground Album”, fueron cuestionados por letras consideradas ofensivas, con contenido racista, homófobo y explícito.
En el plano judicial, en 2016 fue condenado a libertad condicional tras un caso vinculado a evasión fiscal en Estados Unidos.
Su última producción discográfica fue lanzada en 2006, en colaboración con músicos del metal, lo que reflejó su constante búsqueda de cruces estilísticos.
Con su muerte, el country pierde a una figura tan influyente como polémica, cuya obra sigue generando debate y dejando una marca indeleble en la música popular.