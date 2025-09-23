Sin James Van Der Beek, por sus problemas de salud, se reunió el elenco de Dawson's Creek
La noche también sirvió como recaudación de fondos para F Cancer , convirtiendo la reunión en un sentido homenaje al actor -que se comunicó con sus compañeros través de un video- y una celebración significativa para los fans.
La reunión de "Dawson's Creek" hizo que los fans se pusieran de pie en el Teatro Richard Rodgers de Broadway el lunes 22 de septiembre, cuando Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson y otros miembros del elenco original se reunieron para revisitar el icónico drama adolescente.
El teatro rebosaba de vítores cuando Williams, de 45 años, Holmes, de 46, y Jackson, de 47, interpretaron sus queridos papeles de Jen, Joey y Pacey para una lectura en vivo del episodio piloto de la obra.
El cariñoso mensaje en video de Van Der Beek
Si bien el ex alumno de DWTS y querido miembro del elenco, James Van Der Beek, no pudo asistir debido a una complicación de su enfermedad -sufre una infección intestinal, complicación de su diagnóstico de cáncer-, su presencia aún resonó en la sala cuando los organizadores reprodujeron un conmovedor mensaje de video que había grabado para los fanáticos y compañeros de elenco.
"No puedo creer que no esté ahí", dijo Van Der Beek, de 48 años, en el video.
"No puedo creer que no pueda abrazar a mis compañeros de elenco, a mi hermoso elenco en persona, y solo quería subir al escenario y agradecer a cada persona en este teatro por estar aquí esta noche. Desde el elenco hasta el equipo técnico, pasando por todos los que donaron su tiempo y han sido tan generosos. Y especialmente a cada uno de ustedes. Son los mejores fans del mundo. Gracias por venir".
Luego adelantó la sorpresa de la noche: un “suplente” muy especial que interpretaría a Dawson Leery.
Lin-Manuel Miranda asume el papel de Dawson
"Bueno, obviamente en Dawson's Creek, tuve un suplente. Pero esto es Broadway", bromeó Van Der Beek. Presentó al creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, como el sustituto, lo que provocó un estruendoso aplauso del público”.
“Pero sí tengo un suplente. Un sustituto increíblemente cualificado que habría sido mi prioridad (si alguna vez hubiera soñado que estaría disponible). Alguien a quien mis hijos definitivamente considerarían ascender antes que a mí —escribió Van Der Beek más tarde en Instagram—.
Apoyo familiar y homenaje al elenco
Se compartió un video que confirmaba que, aunque Van Der Beek se encontraba en Austin, su esposa, Kimberly, se aseguró de que se sintiera incluido al filmar a los emocionados fans que esperaban afuera del teatro y compartir momentos con él. Kimberly también confirmó en redes sociales que asistió a la reunión con sus seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.
En el escenario, Williams, Holmes y Jackson estuvieron acompañados por sus compañeros de reparto Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps. La noche también sirvió como recaudación de fondos para F Cancer , convirtiendo la reunión en un sentido homenaje a Van Der Beek y una celebración significativa para los fans.
Dejanos tu comentario
