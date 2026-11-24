Orgullo argentino en Nueva York

División Palermo ganó el Emmy Internacional 2026 a Mejor Comedia y logró un bicampeonato histórico

La segunda temporada de la serie creada y protagonizada por Santiago Korovsky volvió a imponerse en la 54° edición de los premios tras haber ganado en 2024. En la misma gala, Ricardo Darín y la serie Menem también compitieron por una estatuilla.