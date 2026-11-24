División Palermo volvió a hacer historia para la televisión nacional al quedarse con el premio a Mejor Comedia en la 54° edición de los International Emmy Awards, celebrada el lunes 24 de noviembre en la ciudad de Nueva York.
División Palermo ganó el Emmy Internacional 2026 a Mejor Comedia y logró un bicampeonato histórico
La segunda temporada de la serie creada y protagonizada por Santiago Korovsky volvió a imponerse en la 54° edición de los premios tras haber ganado en 2024. En la misma gala, Ricardo Darín y la serie Menem también compitieron por una estatuilla.
La segunda temporada de la serie argentina de Netflix, producida por K&S Films y creada, dirigida y protagonizada por Santiago Korovsky, repitió la consagración obtenida en 2024 por su entrega inicial y se convirtió en la primera producción del país en ganar de manera consecutiva en esa categoría.
Presentada en el circuito internacional como Community Squad – Season 2, la ficción se impuso en una exigente terna frente a Man vs Baby (Reino Unido), Old Dog, New Tricks (España) y Vir Das: Fool Volume (India).
La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión confirmó el triunfo a través de sus redes sociales, donde difundió la fotografía del equipo argentino celebrando con la estatuilla dorada en una ceremonia que evaluó 56 producciones de 21 países.
El fenómeno de una comedia inclusiva que conquistó al público global
Desde su debut en febrero de 2023, la historia centrada en una guardia urbana inclusiva diseñada como una operación de marketing institucional para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad logró destacarse por abordar la diversidad con humor ácido y mirada crítica.
Mientras sus integrantes intentan comprender cuál es su verdadera función en las calles, terminan enfrentándose de manera inesperada a una banda criminal.
El éxito de la propuesta también se apoyó en un sólido elenco coral encabezado por Korovsky junto a figuras como Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Charo López, Valeria Lois, Marcelo Subiotto, Carlos Belloso y Hernán Cuevas.
Para su segunda entrega, estrenada en julio de 2025 con seis episodios, la serie conservó a su grupo central e incorporó a reconocidos intérpretes como Juan Minujín, Alejandra Flechner, Esteban Bigliardi, Inés Efron, Guillermo Arengo y Martín Piroyansky.
Cómo les fue a Ricardo Darín y a la serie Menem
Más allá del festejo por la comedia de Korovsky, la delegación argentina llegó a la gala en Estados Unidos con tres nominaciones en total, aunque los otros dos representantes nacionales no lograron alzarse con el galardón en sus respectivas ternas.
Ricardo Darín, quien asistió a la alfombra roja acompañado por su esposa Florencia Bas, compitió en el rubro Mejor Actuación Masculina por su papel de Juan Salvo en la adaptación de El Eternauta, pero el premio quedó finalmente en manos del británico Bobby Schofield por su trabajo en la producción Unforgivable.
Por su parte, Menem, la serie de seis capítulos dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Leonardo Sbaraglia que reconstruye el ascenso político y la presidencia de Carlos Saúl Menem durante los años noventa, participó en la categoría Mejor Serie Dramática.
En esa instancia, la ficción producida por Claxson y Amazon MGM Studios perdió frente a la serie francesa Carême, en una categoría que también integraron A Thousand Blows (Reino Unido) y Real Kashmir Football Club (India).