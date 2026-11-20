El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sufrió una rotura del tendón de Aquiles mientras jugaba al fútbol contra periodistas que cubren su gestión. Este viernes llegó a una conferencia de prensa con muletas y una bota ortopédica, y contó cómo ocurrió la lesión.
El alcalde de Nueva York se rompió el tendón de Aquiles jugando al fútbol
Zohran Mamdani apareció con muletas y una bota tras lesionarse sin contacto al correr una pelota. Su equipo ganó 10-5 y estima que volverá a las canchas en nueve meses.
El partido se disputó el jueves por la noche sobre césped sintético en una cancha cubierta. Según informó WABC, el funcionario se lesionó sin contacto con otro jugador cuando corría en busca de una pelota durante el segundo tiempo.
Un gol antes de la lesión
Mamdani, que recientemente cumplió 35 años, relató el episodio durante una conferencia convocada por otro tema. “Me rompí el tendón de Aquiles”, confirmó ante los medios. También admitió que no había realizado estiramientos antes de jugar.
“Metí un gol ni bien entré a la cancha y me olvidé de que tenía 35 años”, expresó el alcalde, según las declaraciones recogidas por WABC. Poco después de esa participación, sufrió la lesión que lo obligó a utilizar muletas.
Cuánto tiempo estará sin jugar
El funcionario señaló que deberá llevar la bota ortopédica durante un período de entre seis y ocho semanas. Para volver a jugar al fútbol, en cambio, estimó una recuperación de aproximadamente nueve meses.
Pese a la lesión, Mamdani destacó el resultado del amistoso: el equipo de la oficina del alcalde venció por 10-5 al conjunto integrado por los periodistas.