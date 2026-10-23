El Concejo Municipal de Nueva York aprobó una medida que prohibirá los paseos turísticos en carruajes tirados por caballos en Central Park a partir del 1 de junio de 2028. La decisión pone fecha de finalización a una actividad tradicional de la ciudad, que desde hace casi dos décadas genera controversias entre defensores de los derechos de los animales y trabajadores del sector.
Nueva York prohibirá los carruajes tirados por caballos en Central Park desde 2028
La decisión responde a un debate de casi 20 años sobre el bienestar animal y se aceleró tras la muerte de un pasajero de 18 años en un accidente ocurrido en junio.
La normativa alcanzará a más de 160 caballos utilizados para tirar de los carruajes. Además, establece que los animales no podrán ser vendidos a mataderos ni destinados a otras actividades vinculadas con este tipo de transporte.
La medida deberá ser promulgada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien anteriormente había expresado su respaldo a la prohibición, aunque también manifestó preocupación por la situación laboral de quienes dependen de esta actividad.
Cuándo dejarán de funcionar
La prohibición comenzará a regir el 1 de junio de 2028. El plazo fue previsto para que los cerca de 150 cocheros que trabajan en el lugar puedan buscar otras oportunidades laborales antes de que la actividad llegue a su fin.
La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, señaló que la fecha busca facilitar esa transición. También explicó que la ley contempla que la administración municipal analice la posibilidad de establecer un mecanismo de compensación para los titulares de las licencias.
La decisión afecta a una actividad que forma parte de la historia de Nueva York desde el siglo XIX y que se convirtió en una de las imágenes tradicionales de los paseos turísticos por Central Park.
Qué pasará con los caballos
Uno de los puntos centrales de la normativa es el destino de los animales una vez que dejen de participar en los paseos. Los más de 160 caballos de tiro no podrán ser vendidos a mataderos ni empleados en otras actividades de calesa.
En paralelo, el futuro laboral de los cocheros constituye uno de los aspectos que deberá atender la administración municipal durante el período previo a la entrada en vigor de la medida. La posibilidad de una compensación económica para los titulares de las licencias también quedó incluida en la ley.
Sin embargo, la decisión ya generó resistencia entre los representantes del sector. El sindicato que agrupa a los trabajadores anunció el miércoles que planea impugnar la prohibición ante la Justicia.
Una tradición de Nueva York
La utilización de carruajes tirados por caballos en Central Park es motivo de debate desde hace casi veinte años. Mientras las organizaciones defensoras de los animales cuestionan esta actividad, los trabajadores sostienen una práctica que se remonta al siglo XIX.
La muerte de un pasajero indio de 18 años en un accidente ocurrido en junio aceleró la adopción de la medida. El caso volvió a poner en discusión la continuidad de los paseos turísticos y contribuyó al avance de la prohibición.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien nació en Nueva York, también se manifestó en contra de la decisión. En su red social Truth Social lamentó el final de lo que describió como una experiencia neoyorquina por excelencia y una “Gran Tradición”.
Por su parte, la organización de defensa de los derechos de los animales PETA celebró la aprobación de la normativa. La entidad anunció una donación de 50.000 dólares para financiar la atención de los caballos y calificó la actividad como una “industria ignominiosa”.
Con la aprobación del Concejo Municipal, Nueva York dio un paso hacia el fin de los paseos en carruajes por Central Park. La prohibición comenzará a aplicarse en 2028, mientras los trabajadores del sector anticipan una disputa judicial y la administración deberá evaluar cómo acompañar la transición.