Con ironía, Emilia Attias desmintió los rumores de embarazo

Tras circular versiones sobre un posible embarazo, la actriz Emilia Attias salió al cruce de los rumores a través de sus redes sociales. Con un posteo en Instagram, compartió un carrusel de imágenes de sus últimos días y desmintió la noticia de manera creativa.
En la tercera foto de la publicación, se muestra un auto con un sticker que dice: "No baby on board, so please feel free to run into me", traducido como: "No hay ningún bebé a bordo, así que por favor siéntete libre de chocarme". Como comentario, Attias escribió simplemente: "Rumores, chiques", dejando claro que la información era falsa y mostrando su característico sentido del humor.
Rumores y vida personal
Los rumores indicaban que Attias estaría esperando su segundo hijo, esta vez con el empresario Guillermo Freire, a quien conoció en 2023 tras separarse del actor Turco Naim. La versión difundida por Luis Ventura señalaba que ambos aguardaban a su primer hijo juntos, lo que habría convertido a Gina, la hija de Attias y Naim, en hermana mayor a sus ocho años.
"Rumores, chiques", el descargo de Emilia Attias a los rumores de embarazo.
Freire, por su parte, se dedica al mundo de las startups y la economía. Es graduado de la Universidad Torcuato Di Tella y hermano del exministro porteño Andy Freire. Ha ocupado cargos gerenciales en distintas empresas y participa de redes de alcance global, consolidándose como un empresario reconocido dentro de su sector.
Equilibrio personal
Más allá de los rumores sobre un embarazo, la actriz se mostró reservada respecto a su relación con Freire. En noviembre de 2024 había declarado que estaban en una etapa inicial del noviazgo: "Nos estamos conociendo, estamos tranquilos". Además, resaltó que mantiene una relación cordial con su ex pareja, con diálogo y afecto, priorizando la armonía familiar y el bienestar de su hija.
La actriz eligió una particular manera para dejar los hechos en claro.
De esta manera, Attias logró desmentir los comentarios que circulaban en los medios y redes sociales con una mezcla de humor, elegancia y transparencia. Su publicación no solo aclaró los hechos, sino que también permitió a sus seguidores disfrutar de su estilo desenfadado y cercano, reafirmando su autenticidad en el trato con el público.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.