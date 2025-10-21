Emilia Clarke publicó imágenes de su viaje por Argentina

Emilia Clarke, la icónica Daenerys Targaryen de “Game of Thrones”, sorprendió a sus seguidores al revelar su visita a Argentina.
La actriz de Game of Thrones compartió en Instagram recuerdos de su recorrido por las Cataratas del Iguazú, las Salinas Grandes de Jujuy y mucho más. “Unas vacaciones para documentar”, escribió.
La actriz británica compartió en Instagram una serie de fotos y videos que documentan su recorrido por el país, desde las majestuosas Cataratas del Iguazú hasta las impresionantes Salinas Grandes en Jujuy.
El recorrido de Clarke incluyó una variedad de paisajes y experiencias culturales. En una de las imágenes, se la ve disfrutando de un columpio en un entorno rural, rodeada de naturaleza y arquitectura típica argentina.
Otra foto muestra a la actriz compartiendo un mate y alfajores de maicena en una cafetería local, interactuando con la cultura del país. Además, Clarke visitó las Cataratas del Iguazú, capturando la majestuosidad de los saltos de agua y la exuberante vegetación que caracteriza al lugar.
En su publicación, Clarke expresó: “Unas vacaciones para documentar”, mostrando la admiración por el suelo norteño.
Una de las experiencias más destacadas de su viaje fue el glamping en las Salinas Grandes de Jujuy. Clarke compartió imágenes de su estadía en una plataforma elevada, rodeada por el vasto salar y un cielo despejado.
Las fotos transmiten una sensación de tranquilidad y conexión con la naturaleza, características que hacen del glamping una opción popular para quienes buscan una experiencia única en la región.
La presencia de Clarke en Argentina generó una ola de comentarios y reacciones en redes sociales. Sus seguidores expresaron su admiración por la belleza de los lugares que visitó y por su forma de compartir la experiencia de manera auténtica y cercana.
La actriz, conocida por su simpatía y cercanía con sus fans, logró transmitir su entusiasmo por el viaje, invitando a otros a descubrir las maravillas de Argentina.
Con esta visita, Emilia Clarke no solo promociona el turismo en Argentina, sino que también refuerza su imagen como una celebridad accesible y amante de la aventura.
Su capacidad para conectar con su audiencia y compartir momentos personales sigue siendo una de las razones por las que mantiene una base de seguidores tan leal y entusiasta.
