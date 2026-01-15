En medio del debate

“Fue otra época”: las Trillizas de Oro recordaron su trabajo con Julio Iglesias y aportaron contexto tras las denuncias

Las hermanas rememoran su experiencia con el cantante español, destacando un entorno artístico regido por normas distintas a las actuales. Su relato se suma a una discusión sobre cómo revisar el pasado artístico sin ignorar las violencias invisibilizadas.