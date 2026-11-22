Fuerte cuestionamiento

Flavio Mendoza apuntó contra Luis Novaresio en PH: “Te pierdo el respeto”

En el programa de Andy Kusnetzoff, el artista cuestionó al periodista por haber entrevistado a Javier Bazterrica, conocido como “el Gigoló”, condenado por estafas. Aseguró que no volvería a un ciclo que le dé espacio a personas que hicieron daño a otros.