Flavio Mendoza protagonizó un fuerte momento televisivo durante su participación en PH: Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. En medio de una conversación sobre los límites del espectáculo y la exposición mediática, el artista volvió a cuestionar a Luis Novaresio por haber entrevistado a Javier Bazterrica, conocido como “el Gigoló”.
Flavio Mendoza apuntó contra Luis Novaresio en PH: “Te pierdo el respeto”
En el programa de Andy Kusnetzoff, el artista cuestionó al periodista por haber entrevistado a Javier Bazterrica, conocido como “el Gigoló”, condenado por estafas. Aseguró que no volvería a un ciclo que le dé espacio a personas que hicieron daño a otros.
La crítica tuvo un componente personal: la hermana del coreógrafo, Adriana Mendoza, fue una de las mujeres damnificadas por Bazterrica, quien fue condenado por estafas. Por eso, Flavio manifestó su rechazo a que una persona con esos antecedentes vuelva a ocupar un lugar en los medios desde una perspectiva de entretenimiento.
“Me parece que no está bueno que los programas traigan acá a un delincuente. Entiendo que sea noticia y que venga el rating, pero no se puede poner a todos en la misma bolsa”, expresó durante la charla con Andy Kusnetzoff.
El fuerte reproche de Flavio Mendoza a Luis Novaresio
Mendoza cuestionó especialmente la manera en que, a su entender, se presentó la historia de Bazterrica en la entrevista que le realizó Novaresio. Para el artista, no corresponde convertir en un personaje del espectáculo a alguien que fue condenado por perjudicar a otras personas.
En ese sentido, recordó el tratamiento que recibió el denominado Gigoló en el reportaje y lanzó una frase contundente: “¿Cómo un delincuente le vas a poner ‘qué pasó después de que se apagaron las luces’? Nunca tuviste luces, fuiste un delincuente, es otra cosa”.
El coreógrafo también explicó que esa decisión modificó su consideración hacia el periodista. “Todo lo que vos podés ser como conductor y lo que fuese, se me cae enseguida. Te pierdo el respeto”, sostuvo.
Aunque aclaró que no cree que Novaresio tenga algo personal en su contra, dijo que le sorprendió su decisión profesional. “Me extraña que una persona tan preparada y que no lo necesita tenga que hacer eso”, agregó.
“Si veo que lo traés, nunca más vengo”
Durante la conversación, Mendoza también explicó que tiene una postura definida respecto de los programas a los que acepta asistir y las personas con las que está dispuesto a compartir un espacio televisivo.
“Si yo veo que vos lo traés a él, nunca más vengo, por ejemplo. He decidido hacer eso”, aseguró.
El artista diferenció las entrevistas a figuras del espectáculo, en las que se habla de sus proyectos y su vida personal, de aquellas que vuelven a instalar a personas involucradas en situaciones judiciales como protagonistas del entretenimiento.
Para reforzar su postura, insistió en que no todo puede justificarse por la búsqueda de audiencia. “Por más que tenga que hacer rating, hay una cosa, hay un límite que no se puede cruzar”, remarcó.
El antecedente judicial del Gigoló que generó el enojo
La polémica se originó después de que Luis Novaresio entrevistara a Javier Bazterrica en su ciclo La vida después. La reaparición televisiva del hombre conocido como el Gigoló provocó una reacción de Flavio Mendoza, que ya había cuestionado públicamente al periodista.
En 2019, Bazterrica fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso por estafar a cinco mujeres entre 2009 y 2015, en una causa que también involucró a Adriana Mendoza, hermana del artista. La condena se resolvió mediante un juicio abreviado, en el que aceptó su responsabilidad.
La entrevista volvió a poner el caso en el centro de la discusión pública y reavivó el reclamo del coreógrafo, que cuestiona que se le otorgue exposición mediática a una persona con esos antecedentes.
En PH, Mendoza volvió a dejar en claro que su postura no pasa solamente por una diferencia con un periodista, sino por una cuestión de principios: considera que hay límites que los medios no deberían dejar de lado en busca de rating.