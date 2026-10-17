Gran estreno en Santa Fe

Flavio Mendoza, antes de La Cúpula: “El arte me salvó y quiero que la gente vuelva a emocionarse con una historia”

El artista llega a la capital provincial con una propuesta inmersiva inspirada en un cuento de Oscar Wilde. En diálogo con El Litoral, habló de su infancia, los desafíos de crear un nuevo formato y el valor de detenerse a escuchar.