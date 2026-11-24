La muerte de Freddie Mercury marcó un antes y un después en la historia del rock. El 24 de noviembre de 1991, el mundo despedía a una de las voces más extraordinarias de la música, pero también comenzaba una historia atravesada por la discreción, los secretos y la voluntad de preservar su intimidad.
A 35 años de su muerte, el destino de los restos de Freddie Mercury continúa siendo un secreto
El líder de Queen murió el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años, como consecuencia de una bronconeumonía agravada por el sida. Aunque sus cenizas quedaron en manos de Mary Austin, su amiga más cercana y heredera de gran parte de su patrimonio, nunca confesó en qué lugar se encuentran.
A los 45 años, el cantante de Queen falleció en su residencia de Garden Lodge, en Kensington, Londres. Apenas un día antes, había hecho pública su enfermedad y confirmado que tenía sida, después de años de mantener el diagnóstico en privado.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con otros grandes referentes de la música, no hubo una tumba convertida en lugar de peregrinación para sus admiradores. Tampoco se conoce una ubicación oficial donde descansarían sus restos. La decisión de mantener ese dato en secreto fue una de las últimas voluntades que se le atribuyen al artista y que su círculo más íntimo habría respetado.
La última voluntad de Freddie Mercury: quién conoce el destino de sus cenizas
El misterio comenzó a tomar forma después de la ceremonia de despedida, realizada el 27 de noviembre de 1991 en el crematorio de West London. Fue una ceremonia privada, organizada de acuerdo con las tradiciones familiares del cantante, de ascendencia parsi y religión zoroastriana.
Entre los asistentes estuvieron sus compañeros de Queen, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, además de familiares y amigos cercanos. También participaron figuras del mundo del espectáculo, como Elton John y Dave Clark.
Después de la cremación, Mary Austin recibió las cenizas de Mercury y asumió el compromiso de mantener en secreto el lugar donde serían depositadas.
Durante años circularon distintas versiones: algunas señalaban que habían sido enterradas en el cementerio de Kensal Green, otras apuntaban a un jardín de Garden Lodge y también se habló de un posible traslado a Zanzíbar, donde había nacido el músico. Ninguna de esas hipótesis fue confirmada.
En una entrevista publicada por The Guardian el 1 de septiembre de 2026, Austin volvió a referirse al tema y ratificó que nunca revelaría la ubicación. Incluso reconoció que comprendía el malestar que esa decisión podía provocar en los familiares del cantante, pero sostuvo que estaba cumpliendo una promesa personal.
«Ese era el trabajo que él me pidió que hiciera. Y lo hice», explicó al recordar que también tuvo que negarse a revelar el secreto ante los padres y la hermana de Mercury. Su madre, Jer Bulsara, finalmente aceptó su decisión.
Mary Austin, la mujer que recibió su mayor legado
Para entender por qué Mercury confió en Austin una responsabilidad tan íntima, es necesario reconstruir una de las relaciones más importantes de su vida.
Se conocieron en 1969, cuando ella trabajaba en una tienda de ropa de Londres. Él todavía no era la estrella mundial en la que se convertiría años después. La relación sentimental comenzó poco después y, en 1973, se comprometieron.
Sin embargo, el vínculo cambió cuando Mercury le contó que era gay. La pareja dejó de tener una relación romántica hacia 1976, pero nunca se separó emocionalmente. Austin continuó siendo su amiga, confidente y una de las personas de mayor confianza de su entorno.
El propio cantante llegó a describirla como su esposa de hecho y sostuvo que nadie podría ocupar el lugar que ella tenía en su vida.
Durante sus últimos años, Mary permaneció cerca del artista y participó de los cuidados que necesitaba a medida que avanzaba su enfermedad. Por eso, cuando llegó el momento de organizar su herencia, Mercury le asignó una responsabilidad patrimonial y personal extraordinaria.
Quiénes recibieron la herencia de Freddie Mercury
El testamento de Freddie Mercury también dejó en evidencia la importancia de sus relaciones personales. Mary Austin fue la principal beneficiaria, aunque no fue la única persona contemplada.
La distribución de la herencia incluyó:
- Mary Austin: recibió el 50% de su patrimonio, la mansión Garden Lodge, en Kensington, y derechos sobre futuras regalías. También quedó a cargo de numerosas pertenencias personales del cantante.
- Kashmira Cooke: su hermana recibió el 25% del patrimonio.
- Bomi y Jer Bulsara: sus padres recibieron el 25% restante. Tras sus fallecimientos, esa participación pasó a Kashmira.
- Jim Hutton: su pareja durante los últimos años de vida recibió una asignación de 500.000 libras esterlinas.
- Peter Freestone: su asistente personal recibió otras 500.000 libras.
- Joe Fanelli: su amigo y cocinero también recibió 500.000 libras.
- Terry Giddings: su chofer recibió 100.000 libras.
El legado económico de Mercury creció considerablemente después de su muerte gracias a los derechos de autor, las reproducciones de sus canciones y la continuidad comercial de Queen. Por eso, el valor de la herencia no quedó limitado a las cifras que se conocieron cuando se abrió el testamento.
La relación entre Austin y el resto del entorno no estuvo exenta de tensiones. Una de las situaciones más delicadas involucró a Jim Hutton, quien había compartido con Mercury sus últimos años. Aunque recibió una suma importante, debió abandonar Garden Lodge después de la muerte del cantante, porque la propiedad había quedado en manos de Austin.
En septiembre de 2026, la propia Mary reconoció en una entrevista que administrar semejante herencia había sido una experiencia difícil. También contó que sus dos hijos desconocieron durante buena parte de su infancia la verdadera dimensión de su vínculo con Mercury y que recién de adultos comprendieron que habían crecido en la casa del líder de Queen.