Fue su última voluntad

A 35 años de su muerte, el destino de los restos de Freddie Mercury continúa siendo un secreto

El líder de Queen murió el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años, como consecuencia de una bronconeumonía agravada por el sida. Aunque sus cenizas quedaron en manos de Mary Austin, su amiga más cercana y heredera de gran parte de su patrimonio, nunca confesó en qué lugar se encuentran.