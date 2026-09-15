Gustavo Sofovich protagonizó un choque con una moto durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Palermo. El accidente ocurrió minutos después de las 5, en la esquina de Salguero y Martín Coronado, donde circulaban dos empleados gastronómicos que regresaban de trabajar.
Gustavo Sofovich chocó a una moto y protagonizó un inusual operativo en Palermo
El productor teatral permaneció durante más de dos horas dentro de su vehículo mientras aguardaba la intervención de los agentes. Luego se realizó el test correspondiente, que arrojó resultado negativo.
Tras el impacto, el productor teatral permaneció durante más de dos horas dentro de su vehículo mientras la Policía realizaba el operativo en el lugar. Pasadas las 7.20, se sometió al control de alcoholemia, que dio resultado negativo, al igual que el realizado al conductor de la motocicleta.
Cómo fue el choque
Según explicó Sofovich, el accidente ocurrió cuando regresaba de comprar dos yogures. El productor relató que circulaba por Salguero y que, al cruzar por Figueroa Alcorta, la moto intentó sobrepasarlo por el lado derecho.
“Me levanté a las 5 de la mañana como todos los días. Me fui a comprar dos yogures, y cuando estoy volviendo vengo por Salguero, cruzo por Figueroa Alcorta. La moto me trata de pasar por el lado derecho. Me toca, se cae y automáticamente me bajo del coche y llamo al 911”, relató.
Como consecuencia del choque, una joven de 23 años que viajaba en la moto sufrió una lesión en un brazo y fue trasladada al Hospital Rivadavia. El conductor del vehículo, en tanto, resultó ileso.
Sofovich también aseguró que se comunicó de inmediato con el servicio de emergencias: “Yo llamé al 911 para que venga el SAME”.
El resultado del control de alcoholemia
Luego de permanecer durante varias horas dentro de su vehículo, el productor finalmente se realizó el test de alcoholemia. El resultado fue negativo.
Poco después, brindó declaraciones a los medios y sostuvo que el conductor de la moto también obtuvo resultado negativo. “El control de alcoholemia me dio 0 y al conductor de la moto también. No estuve atrincherado. Fue un operativo policial más, la novia del chico ya está bien”, afirmó.
Sofovich también explicó que el tiempo que permaneció dentro del automóvil se debió a que hacía frío y rechazó la versión de que se hubiera negado a colaborar con el procedimiento.
“Yo voy a salir a hablar porque van a imponer una realidad que no es. Yo estoy sentado en el auto porque hace frío. La policía quiere terminar con los procedimientos”, sostuvo.
Qué dijo sobre el operativo
Durante sus declaraciones, el productor manifestó que aguardaba la realización del control para poder retirarse del lugar. “Tiene que venir el gobierno de la ciudad a hacernos el examen de alcoholemia y de ahí yo me voy al gimnasio. Hace una hora y media que estoy acá esperando”, señaló.
También remarcó que no necesitaba que se acercara ninguna otra persona y que, una vez finalizado el procedimiento, hablaría con los medios.
“Yo no necesito que venga nadie. Cuando soplemos la pipeta, voy a cruzar la plaza y hablaré con los medios. Yo me imaginé que esto iba a pasar porque me llamo Sofovich”, expresó.
Además, negó que el vehículo en el que se encontraba fuera blindado. “Tiene los vidrios reforzados para evitar un martillazo”, aclaró.
Minutos después de brindar la entrevista, Sofovich salió del automóvil y comenzó a dialogar con los policías que permanecían en el lugar.