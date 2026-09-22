Hayden Panettiere falleció por una sobredosis de fentanilo , según la oficina forense del condado de Greenville.
Confirmaron la causa de la muerte de Hayden Panettiere: sobredosis de fentanilo
Este martes, el médico forense de Carolina del Sur afirmó que "no hay señales de traumatismo" y que la causa del deceso de la actriz fue declarada “accidental".
Los médicos forenses de Carolina del Sur confirmaron el martes la causa de la muerte de la actriz de 36 años, declarando: "La causa de la muerte se ha determinado como efectos tóxicos del fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina".
Dijeron que no había “signos de traumatismo” y que “la causa de la muerte se ha determinado como accidental”.
El departamento de policía de Greenville declaró por separado que no se sospechaba de ningún acto delictivo, y dijo: "La investigación preliminar no ha indicado ningún indicio de acto delictivo ni de circunstancias sospechosas".
“Una conocida de la Sra. Panettiere fue quien llamó al 911”, informó el departamento de policía.
El llamado de emergencia
Panettiere se encontraba en su departamento de Carolina del Sur con su novio Brian Hickerson y el hermano de este, Zach Hickerson, cuando falleció el 16 de agosto.
Un informe policial de la época indicaba que un agente de policía de Greenville observó a los paramédicos practicando RCP a una mujer inconsciente. Decía: “La paciente no parecía tener ninguna razón física obvia para estar inconsciente.
“Observé que Zach estaba muy afectado emocionalmente mientras los paramédicos atendían a Hayden. Brian no se emocionó hasta que los paramédicos la declararon oficialmente fallecida.”
Tras el fallecimiento de Panettiere, su padre, Skip Panettiere, emitió un comunicado en el que decía: «Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla».
Una carrera destacada en televisión
Panettiere, conocida por sus papeles en series de televisión como Heroes y Nashville, comenzó a actuar con tan solo 11 meses de edad. Recibió dos nominaciones al Globo de Oro por su interpretación de la cantante de música country Juliette Barnes en la serie Nashville de ABC.
Entre sus otros proyectos se incluyen Scream 4 en 2011 y Scream VI en 2023.
En 2014, Panettiere tuvo una hija, Kaya, con su ex prometido, el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko. En 2018, le cedió la custodia total a Klitschko para centrarse en su recuperación de la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias.
En declaraciones a la revista People en 2022, Panettiere dijo: “No ha sido fácil y ha habido muchos altibajos… Pero no me arrepiento ni siquiera de las cosas más feas que me han pasado. Me siento increíblemente realizada. Y siento que tengo una segunda oportunidad”.
En una entrevista con el presentador de podcasts Jay Shetty en mayo, Panettiere habló sobre su relación con su hija y dijo : “Siempre la querré aquí. Siempre la extraño… Siempre quiero tenerla entre mis brazos, pero la vida no es así en este momento… Tengo fe en que vendrá a mí y que tendremos una relación, un vínculo y una amistad increíbles, algo que muchos padres no logran con sus hijos”.
Ese mismo mes, Panettiere publicó unas memorias tituladas This Is Me: A Reckoning, en las que detallaba su lucha contra la fama, la depresión posparto, la adicción y la recuperación.