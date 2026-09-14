La investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere sumó nuevos elementos en las últimas horas. La actriz estadounidense, conocida por sus papeles en las series “Héroes” y “Nashville”, fue encontrada sin vida el 16 de agosto en una vivienda de Greenville, Carolina del Sur. Tenía 36 años y se encontraba a pocas semanas de cumplir 37.
Hayden Panettiere: la pastilla que habría tomado antes de morir estaba adulterada con fentanilo
La actriz de “Héroes” y “Nashville” murió el 16 de agosto en Carolina del Sur, a los 36 años. Según fuentes policiales citadas por TMZ, había ingerido una pastilla que aparentaba ser oxicodona y que habría estado adulterada con fentanilo.
Ahora, fuentes policiales señalaron que habría ingerido una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo el mismo día de su fallecimiento.
Qué se sabe sobre la pastilla que habría tomado Hayden Panettiere
Panettiere habría consumido una pastilla que era presentada como oxicodona pero que contenía fentanilo. Las fuentes consultadas por el medio están vinculadas con la investigación y señalaron que se trató de una pastilla que habría resultado mortal para la actriz.
La oxicodona es un analgésico opioide que se utiliza para tratar determinados cuadros de dolor y que requiere prescripción médica. El fentanilo, por su parte, es también un opioide y puede tener un efecto muy potente. La presencia de esta sustancia en medicamentos vendidos fuera de los canales legales constituye uno de los puntos que las autoridades buscan determinar dentro de la investigación.
La información conocida ahora no significa que todas las circunstancias del fallecimiento estén definitivamente establecidas. Los investigadores todavía trabajan para reconstruir qué ocurrió en las horas previas a la muerte de la actriz y determinar el origen de la pastilla.
Según TMZ, Panettiere mantenía desde hacía tiempo contacto con un supuesto proveedor de medicamentos en Los Ángeles, quien le habría suministrado distintos fármacos obtenidos en el mercado ilegal. Entre ellos se encontraba la oxicodona. Las autoridades estadounidenses buscan establecer si ese proveedor tuvo relación con la sustancia que la actriz consumió antes de morir.
Otros reportes indicaron que Panettiere había viajado desde Los Ángeles hacia Carolina del Sur en los días previos a su muerte. La investigación busca reconstruir sus movimientos y establecer de dónde provino la medicación que llevaba consigo.
El caso permanece bajo investigación y las autoridades todavía deben completar los análisis toxicológicos que permitan establecer con precisión la causa del fallecimiento. Por eso, aunque la hipótesis vinculada con la pastilla adulterada tomó fuerza, el proceso investigativo todavía no está cerrado.
Cómo encontraron a la actriz y qué papel tiene la investigación
Panettiere fue encontrada inconsciente en una vivienda de Greenville el 16 de agosto. Una persona cercana realizó un llamado al servicio de emergencias y, cuando llegaron los equipos de asistencia, la actriz se encontraba en paro cardíaco.
Los profesionales intentaron reanimarla, pero las maniobras no tuvieron éxito y fue declarada muerta ese mismo día. De acuerdo con información difundida previamente por medios estadounidenses, la autopsia inicial no detectó signos de violencia ni traumatismos que permitieran atribuir el fallecimiento a una agresión.
En paralelo, los investigadores comenzaron a analizar las sustancias que se encontraban en el lugar y las circunstancias que rodearon las últimas horas de la actriz. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) también intervino en la investigación para intentar determinar el origen de las sustancias y establecer quién pudo haberlas proporcionado.
En los últimos días, además, la DEA entrevistó a Brian Hickerson, expareja de Panettiere, quien se encontraba en el lugar al momento de su muerte. Hasta ahora, Hickerson no fue señalado como sospechoso de la muerte de la actriz. La investigación también intenta determinar si alguna otra persona pudo haber intervenido en la obtención de los medicamentos.
La muerte de Panettiere ocurrió después de años en los que la actriz había hablado públicamente sobre sus dificultades personales y sus problemas con las adicciones. En mayo de 2026 había publicado sus memorias, en las que abordó distintos aspectos de su vida y de sus experiencias con el consumo de sustancias.
Su carrera había comenzado cuando era niña y alcanzó reconocimiento internacional principalmente por su papel de Claire Bennet en “Héroes”. Más tarde interpretó a Juliette Barnes en “Nashville”, personaje por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. También participó en películas como “Scream 4”, “Duelo de Titanes” y “Soñando, soñando... triunfé patinando”.