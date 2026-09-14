Investigación

Hayden Panettiere: la pastilla que habría tomado antes de morir estaba adulterada con fentanilo

La actriz de “Héroes” y “Nashville” murió el 16 de agosto en Carolina del Sur, a los 36 años. Según fuentes policiales citadas por TMZ, había ingerido una pastilla que aparentaba ser oxicodona y que habría estado adulterada con fentanilo.