Hayden Panettiere murió a los 36 años, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido por su representante. La actriz estadounidense alcanzó reconocimiento internacional desde muy joven y consolidó una extensa carrera en cine y televisión. Hasta el momento, no se informó la causa de su fallecimiento.
Murió Hayden Panettiere a los 36 años: fue estrella de “Heroes”, “Nashville” y “Scream”
La familia confirmó el fallecimiento de la intérprete estadounidense y, hasta el momento, no se informó públicamente cuál fue la causa de su muerte.
Su padre, Alan “Skip” Panettiere, expresó el dolor de la familia y destacó el impacto que tuvo la actriz tanto entre sus seres queridos como entre el público que la acompañó a lo largo de su trayectoria.
Los personajes que marcaron su carrera
Panettiere comenzó a trabajar como actriz durante su infancia. Entre sus primeros trabajos destacados estuvo la voz de Dot en A Bug’s Life, producción de Pixar por la que además recibió una nominación al Grammy por el álbum de lectura asociado a la película.
También formó parte de películas como Remember the Titans y de la franquicia Scream, aunque su gran salto a la fama llegó con la televisión.
En 2006 se incorporó a Heroes para interpretar a Claire Bennet, una joven animadora con poderes de regeneración. El personaje se convirtió rápidamente en uno de los más reconocidos de la serie y quedó asociado a la recordada frase “Salva a la animadora, salva al mundo”.
De “Nashville” a “Scream”
Otro de los papeles centrales de su trayectoria fue el de Juliette Barnes en Nashville. Su interpretación le permitió obtener dos nominaciones a los Globos de Oro en 2013 y 2014.
Panettiere también interpretó a Kirby Reed en Scream 4 y retomó ese personaje años después en Scream VI, ampliando su presencia dentro de una de las franquicias de terror más conocidas.
Su trabajo más reciente fue en Sleepwalker, un thriller psicológico estrenado en enero de 2026, donde interpretó a una madre atravesada por una situación traumática.
Momentos difíciles
A lo largo de los últimos años, la actriz habló públicamente sobre diferentes dificultades personales. En mayo de 2026 publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde repasó experiencias relacionadas con su vida profesional y personal.
En el libro abordó especialmente las dificultades que atravesó después del nacimiento de su hija en 2014, entre ellas la depresión posparto y sus problemas con el consumo de alcohol. También contó aspectos relacionados con la decisión de que su hija Kaya permaneciera bajo el cuidado de su padre, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.
El último capítulo de su vida
La muerte de Panettiere también se produce después de otra pérdida familiar. Su hermano menor, el actor Jansen Panettiere, murió en 2023 a los 28 años.
La familia confirmó el fallecimiento de Hayden, pero hasta el momento no se dio a conocer públicamente la causa. Según la información disponible, el caso se encuentra bajo investigación.