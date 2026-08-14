Christy Knowings, actriz y comediante que ganó popularidad durante los años 90 como una de las figuras de Nickelodeon, murió a los 46 años. La noticia fue confirmada este miércoles por su tía, Tyleah Joseph, mediante una publicación en redes sociales.
Murió Christy Knowings, la actriz de Nickelodeon que brilló en “All That”
La intérprete había formado parte del histórico programa de sketches junto a Kenan Thompson, Kel Mitchell y Amanda Bynes, y luego continuó su carrera en televisión.
Knowings formó parte del reconocido programa de sketches All That, uno de los ciclos juveniles más populares de la señal. Allí compartió elenco con artistas que posteriormente alcanzaron gran reconocimiento en televisión, entre ellos Kenan Thompson, Kel Mitchell, Amanda Bynes y Nick Cannon.
Qué le pasó a Christy Knowings
Según información publicada por TMZ y recogida posteriormente por Deadline, Knowings sufrió un ataque de asma el pasado 7 de agosto. El episodio habría provocado un daño cerebral y, debido a la gravedad de su estado, permaneció internada en un hospital de Los Ángeles con asistencia vital.
De acuerdo con esos reportes, la familia tomó la decisión de retirar el soporte vital el martes 11 de agosto.
Hasta el momento, no se comunicó oficialmente cuál fue la causa de muerte de la actriz y comediante.
Su paso por “All That”
Antes de incorporarse al programa que marcaría su carrera, Knowings había participado en 1997 de un piloto de comedia realizado para Nickelodeon que finalmente no llegó a convertirse en una serie.
Ese mismo año se sumó al elenco de All That, donde permaneció durante tres temporadas y se destacó por su capacidad para interpretar distintos personajes dentro de los sketches.
Entre sus papeles se encontraban una asistente del dentista interpretado por Amanda Bynes, Jessica en los segmentos recurrentes “Whateverrr!!!” y la presentadora de noticias Brenda Stone.
El ciclo fue además un punto de encuentro para varias figuras que luego tendrían importantes carreras en la televisión estadounidense.
También trabajó en “Plaza Sésamo”
Después de su etapa en Nickelodeon, Knowings continuó vinculada a la televisión. Entre 2008 y 2011 participó en distintos episodios de Plaza Sésamo, donde compartió pantalla con su hermano gemelo, Chris Knowings.
Su recorrido por el programa infantil amplió una trayectoria que había comenzado durante su adolescencia y que estuvo marcada principalmente por la comedia y la actuación.
La noticia de su fallecimiento generó repercusión entre los seguidores de All That, quienes recordaron su participación en el histórico programa de Nickelodeon.
En el mensaje de despedida, su tía Tyleah Joseph la recordó como una “actriz y comediante excepcional” y destacó también sus roles dentro de la familia como hija y hermana gemela.
Una vida ligada a la comedia desde joven
Christy Knowings nació el 25 de febrero de 1980 en el Bronx. Su incorporación a All That durante la década del 90 la convirtió en una de las caras reconocibles del programa, especialmente entre el público juvenil de aquella época.
Su muerte se produce además pocos meses después del fallecimiento de Kianna Underwood, otra exintegrante de All That, quien murió en enero de este año tras ser atropellada en Brooklyn.